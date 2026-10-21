Escolta del senador Gustavo Moreno fue atacado por robarle una patineta en el occidente de Bogotá

En horas de la madrugada de este miércoles, 21 de octubre, el senador de la ASI, Gustavo Moreno, denunció que su escolta fue atacado con arma de fuego en la Avenida Ciudad de Cali con calle 26.

“Esta mañana, un integrante de mi equipo de seguridad fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto”, denunció el senador.

Por esta situación, el senador pidió urgentemente una investigación que aclare los hechos.

“Solicito al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al comandante de la Policía Metropolitana una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables. De igual manera, al ministro Rodrigo Lara Restrepo”.