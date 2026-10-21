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21 oct 2026 Actualizado 15:28

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Escolta del senador Gustavo Moreno fue atacado por robarle una patineta en el occidente de Bogotá

El hombre se recupera en el Hospital de la Policía debido a la gravedad de sus heridas.

Imagen de referencia de patineta elétrica. Foto: Juancho Torres / Anadolu via Getty Images

Imagen de referencia de patineta elétrica. Foto: Juancho Torres / Anadolu via Getty Images / Anadolu

Imagen de referencia de patineta elétrica. Foto: Juancho Torres / Anadolu via Getty Images
Bogotá
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En horas de la madrugada de este miércoles, 21 de octubre, el senador de la ASI, Gustavo Moreno, denunció que su escolta fue atacado con arma de fuego en la Avenida Ciudad de Cali con calle 26.

“Esta mañana, un integrante de mi equipo de seguridad fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto”, denunció el senador.

Por esta situación, el senador pidió urgentemente una investigación que aclare los hechos.

“Solicito al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al comandante de la Policía Metropolitana una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables. De igual manera, al ministro Rodrigo Lara Restrepo”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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