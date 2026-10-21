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21 oct 2026 Actualizado 15:32

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Neiva proyecta pavimentar entre 30 y 40 vías con inversión de $5.500 millones

Los recursos se destinarían a nuevas obras de pavimentación en barrios y sectores de la capital huilense, priorizando las vías con redes de acueducto y alcantarillado optimizadas.

La Alcaldía de Neiva proyecta invertir $5.500 millones en la pavimentación de entre 30 y 40 vías, con prioridad en sectores que requieren nuevas obras para mejorar la movilidad. Foto Relacionada

La Alcaldía de Neiva proyecta invertir $5.500 millones en la pavimentación de entre 30 y 40 vías, con prioridad en sectores que requieren nuevas obras para mejorar la movilidad. Foto Relacionada

La Alcaldía de Neiva proyecta invertir $5.500 millones en la pavimentación de entre 30 y 40 vías, con prioridad en sectores que requieren nuevas obras para mejorar la movilidad. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Neiva busca mejorar su malla vial con una inversión de $5.500 millones destinados a la pavimentación de nuevas vías. Los recursos hacen parte de un crédito municipal y serían reasignados mediante el proyecto de acuerdo 047 de 2026, presentado por la Alcaldía ante el Concejo.

La iniciativa busca intervenir entre 30 y 40 vías, principalmente en barrios que llevan años esperando obras de pavimentación. Entre las prioridades se encuentra la continuación de la carrera Primera, a la altura del barrio Calamarí, donde se proyecta construir una segunda calzada para mejorar la movilidad.

La selección de los tramos dependerá de la disponibilidad presupuestal y de la viabilidad técnica. Como requisito, las vías deberán contar con las redes de acueducto y alcantarillado optimizadas, con el fin de evitar intervenciones posteriores que afecten el pavimento. La Administración también evalúa si ejecutará las obras directamente o mediante contratación.

El concejal de Neiva Camilo Perdomo explicó que el proyecto se encuentra en trámite y estimó que podría ser aprobado en las próximas dos semanas. El cabildante sostuvo que se busca iniciar las obras antes de finalizar 2026 y avanzar en la pavimentación de las vías priorizadas durante 2027.

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