Monumento 14 de Neiva alcanza el 50 % de avance y proyecta entregar su primera fase en noviembre

Neiva

La construcción del Monumento 14, en el municipio de Neiva, registra un avance cercano al 50 % y se consolida como un proyecto orientado a la memoria, la paz y la reconciliación. De acuerdo con el equipo responsable, ya finalizaron las etapas de cimentación y estructura, así como los trabajos de modulación. Actualmente, las labores se concentran en el tercer nivel y avanzan hacia la construcción del cuarto nivel de bóvedas.

“Una vez finalizada la primera etapa, el Monumento 14 quedará en funcionamiento, mientras se preparan las fases dos y tres, proyectadas para comenzar el próximo año. La segunda contempla obras de urbanismo, adecuación de andenes, instalación de jardines, bancas, iluminación y mejoramiento del espacio público”. Lo explico Oscar Fernando Penagos, ingeniero de la obra.

Por su parte, la tercera fase ya inició y está relacionada con un proceso que involucra a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta etapa contempla una intervención integral para renovar la imagen del Cementerio Central de Neiva, más allá de las instalaciones del Monumento 14. El proyecto pretende convertirse en un símbolo de respeto, verdad y reconciliación para las familias y la comunidad huilense.

El proyecto contempla un total de 135 bóvedas y 288 osarios, destinados a dignificar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En su desarrollo participan el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior. La inversión supera los 550 millones de pesos y busca contribuir al reconocimiento de quienes padecieron hechos como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.