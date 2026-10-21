Tres viviendas fueron consumidas por incendio en Neiva; Bomberos reportan 85 casos en 2026

El incendio registrado en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva, consumió tres viviendas. Foto Redes Sociales

Neiva

Tres viviendas quedaron con pérdida total tras un incendio estructural registrado en la mañana de este miércoles 21 de octubre en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva. La emergencia fue controlada por el Cuerpo Oficial de Bomberos y no dejó personas lesionadas.

Jenifer Ortiz, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Neiva, confirmó la magnitud de los daños y explicó que la atención requirió tres máquinas y 14 unidades bomberiles. “Las causas están por establecerse”, precisó la funcionaria.

La funcionaria también indicó que, en lo corrido de 2026, se han registrado 85 incendios estructurales en Neiva, según el balance de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio.

Tras controlar el incendio, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad.