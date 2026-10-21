Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 14:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Tres viviendas fueron consumidas por incendio en Neiva; Bomberos reportan 85 casos en 2026

La conflagración se registró en el sector de Bajo Tenerife. No se reportaron personas lesionadas y las causas están por establecerse.

El incendio registrado en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva, consumió tres viviendas. Foto Redes Sociales

El incendio registrado en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva, consumió tres viviendas. Foto Redes Sociales

El incendio registrado en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva, consumió tres viviendas. Foto Redes Sociales

Valentina Gasca

Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Tres viviendas quedaron con pérdida total tras un incendio estructural registrado en la mañana de este miércoles 21 de octubre en el sector de Bajo Tenerife, en Neiva. La emergencia fue controlada por el Cuerpo Oficial de Bomberos y no dejó personas lesionadas.

Jenifer Ortiz, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Neiva, confirmó la magnitud de los daños y explicó que la atención requirió tres máquinas y 14 unidades bomberiles. “Las causas están por establecerse”, precisó la funcionaria.

La funcionaria también indicó que, en lo corrido de 2026, se han registrado 85 incendios estructurales en Neiva, según el balance de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio.

Tras controlar el incendio, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado