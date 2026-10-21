Lista de proyectos de vivienda de Arquitectura y Concreto: hay oferta en más de 4 ciudades

Colombia

La vivienda es una de las principales inversiones en Colombia, ya que la finca raíz aporta valorización a largo plazo y permite tener la tranquilidad de un espacio propio.

En ese sentido, hay diferentes aspectos que se tienen en cuenta al momento de comprar una vivienda, como la ubicación, las amenidades del proyecto, el área, entre otras características que hacen atractivos los proyectos para las diferentes necesidades.

Una de las constructoras que es líder en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en diferentes partes de Colombia es Arquitectura y Concreto, que cuenta con más de 500 proyectos finalizados y más de 40 mil unidades de vivienda entregadas, así como es la única constructora con calificación A+ Fitch Ratings y Best Place to Live, por lo que aquí le contamos sobre sus proyectos destacados.

Proyectos inmobiliarios de Arquitectura y Concreto

A continuación, le dejamos algunos de los proyectos activos de esta compañía y las características de cada uno en términos de área, precios, ubicación y amenidades:

Colina Living:

Es un proyecto de vivienda ubicado en el sector de Colina Campestre, al norte de Bogotá, y cuenta con apartamentos desde los 45 m² hasta 92 m² aproximadamente de área construida. Se entregan con acabados completos, balcón, parqueadero y depósito.

El precio de los apartamentos comienza desde los $615.000.000 y se entregan en el año 2028. Cuenta con una amplia oferta de amenidades, entre las que se destacan: coworking, gimnasio, piscinas para adultos y niños, salón de yoga, sala de cine, salón de juegos, sala de streaming, salón social, zona BBQ, spa para mascotas, lobby tipo hotel, parque infantil, terrazas transitables, turco y espacios para reuniones y trabajo colaborativo.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Calle 147 #58c-4, comunicarse al 310 203 1483 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Salón Social - Colina Living - Arquitectura y Concreto Ampliar Salón Social - Colina Living - Arquitectura y Concreto Cerrar

Llano Kristal:

Es un proyecto de vivienda residencial y turística ubicado en la vía Villavicencio – Restrepo, Meta. Ofrece apartamentos con áreas construidas desde 35 m² hasta 102 m² aproximadamente y su precio comienza desde los $289.000.000 y se entregan en el año 2028.

Contará con la primera laguna cristalina tipo playa de los Llanos Orientales con tecnología Crystal Lagoons®, una amenidad reconocida mundialmente por transformar proyectos inmobiliarios en destinos únicos. Además, contará con zonas comunes como club de playa, piscinas, gimnasio, coworking, canchas deportivas, sauna, turco, salón social, zonas infantiles, espacios para mascotas y senderos.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Villa Aurita, vereda Balcones Bajo, km 14 vía Villavicencio - Restrepo, Meta, comunicarse al 312 238 7293 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Proyecto Llano Kristal Ampliar Proyecto Llano Kristal Cerrar

Nuva Park:

Nuva Park es un proyecto de vivienda nueva ubicado en el sector de Nueva Colina, al norte de Bogotá, una zona que combina desarrollo urbano, conectividad y calidad de vida. El precio de los apartamentos comienza desde los $360.000.000 y se entregan en el año 2028.

El proyecto está conformado por apartamentos con áreas desde 36 m² hasta 77 m² aproximadamente y su mayor diferencial son los más de 8.000 m² de zonas verdes y sus completas amenidades, entre las que se destacan gimnasio, coworking, zonas BBQ, senderos de trote, sauna, turco, zona de yoga, espacios para niños y terrazas transitables, pensadas para disfrutar cada momento sin salir de casa.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Calle 131ª # 52ª - 90, comunicarse al 321 430 5144 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Terralto (proyecto VIS)

Terralto es un proyecto VIS y VIS-RU ubicado en El Perdomo, al sur de Bogotá. Gracias a su cercanía al Portal del Sur de TransMilenio, el Terminal del Sur, importantes vías de acceso y múltiples servicios, se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan movilidad, comodidad y una mejor calidad de vida.

El proyecto ofrece apartamentos de 42 m² a 51 m² aproximadamente, con acabados según tipología y opciones que incluyen parqueadero de moto o depósito según tipología, brindando mayor practicidad y valor para sus residentes. El precio de los apartamentos comienza desde los $285.000.000 y se entregan en el año 2029.

Su principal diferencial son los más de 5.000 m² de zonas verdes que lo rodean y una completa oferta de amenidades que incluye gimnasio, coworking, terrazas BBQ, senderos, Social Kitchen, salón infantil, zona de yoga y pilates, cancha múltiple recreativa y espacios para mascotas, diseñados para disfrutar, compartir y vivir donde todo fluye.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Cra 73 # 60ª Sur. Sector El Perdomo, Bogotá, comunicarse al 310 246 0964 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Proyecto: Viena

Viena es un proyecto de vivienda nueva ubicado en el tradicional sector de Marsella, en Bogotá, y está conformado por dos torres de apartamentos, con áreas desde 59 m² hasta 75 m² aproximadamente. El precio de los apartamentos comienza desde los $486.000.000.

Su mayor diferencial son las 23 zonas comunes, entre las que se destacan: piscina para niños, gimnasio, coworking, sauna, turco, cancha múltiple, salón social, club room, terrazas transitables, zonas para mascotas y espacios recreativos para todas las edades. Además, se encuentra rodeado de más de 6.000 m² de zonas verdes.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Cra 68D # 9 - 03, comunicarse al 316 482 4563 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Click Living

Está ubicado en la ciudad de Bogotá, en La Macarena, uno de los sectores con mayor identidad cultural, gastronómica, turística y urbana de la ciudad. Cuenta con apartamentos de 39 m2, que van desde los $474.000.000.

Además, el proyecto cuenta con zonas comunes diseñadas para el bienestar, la recreación y el encuentro: espacios verdes, áreas sociales y amenidades como cinema home, coffe lounge, social kitchen, pet spa, game room, social club, zona teppanyaki, zona de fogatas, huerta urbana, pista de trote, entre otras.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Cra. 5 # 30 - 12, comunicarse al 314 581 23 71 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Proyecto Click Living Ampliar Proyecto Click Living Cerrar

Hacienda La Herradura

Está ubicado en Chía, Cundinamarca; en la vía Fagua – Cajicá, en un lote de 35 hectáreas. Consta de 12 etapas que fusionan la elegancia contemporánea con la serenidad de la naturaleza, con casas campestres desde los $1.300.000.000 y lotes campestres desde los $718.000.000.

Cuenta con zonas comunes como cancha de pádel, cancha de tenis, salón social, zona de picnic, juegos infantiles, zonas verdes, senderos, área de yoga, juegos infantiles, zonas húmedas, cancha de fútbol , piscina, cancha de tenis, entre otras.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Finca La Herradura, Vereda la Fagua, Chía, comunicarse al 312 798 9118 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Proyecto Hacienda La Herradura Ampliar Proyecto Hacienda La Herradura Cerrar

Rossé

Proyecto ubicado en el nuevo sector de Ciudad Primavera, Cajicá, con inmuebles desde los 60 m² hasta los 75 m². El precio de los apartamentos comienza desde los $238.000.000.

Rossé cuenta con precertificación CASA Colombia e implementará medidas de ahorro de agua, energía y energía embebida en los materiales, así como tendrá zonas comunes, como cancha múltiple, juegos infantiles, espacio para taller de bicicletas, parque de mascotas, zonas húmedas, coworking, gimnasio, zona BBQ, social kitchen y fogata al aire libre.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Carrera 6 Calle 22a, Cajicá, comunicarse al 321 957 9209 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Reserva Los Robles

Tiene a la venta casas campestres con áreas desde los 76m² en Cajicá, Cundinamarca, y hace parte del macroproyecto Bosque Residencial. El precio de los apartamentos comienza desde los $1.510.000.000.

Está rodeado de áreas verdes y tiene fácil acceso a rutas de transporte, así como cuenta con amenidades como campo de golf, cancha de tenis, piscina, restaurante, capilla, gimnasio, senderos naturales, coworking.

Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Variante Cajicá - Zipaquirá, km 4, El Tejar, comunicarse al 310 237 4215 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.

Artie 84

Es un proyecto que marcará un hito en Bogotá, al combinar un gran diseño arquitectónico en un entorno privilegiado donde podrán disfrutar de un estilo de vida exclusivo al alcance de la mano.

Ofrece apartamentos desde los 76m², con precios que comienzan en los $1.510.000.000. Para mayor información del proyecto, puede acercarse a la sala de ventas en la Ak 7 #83 a 51, Cabrera, Bogotá, comunicarse al 320 303 75 84 o ingresar a la página web del proyecto dando clic aquí.