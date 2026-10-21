Colombia Mayor 2026: ¿qué dijo Prosperidad Social sobre los próximos pagos? Verifique

El Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella anunció recientemente el hallazgo de varios “huecos fiscales”, provenientes de la anterior administración, los cuales pondrían en riesgo el financiamiento de subsidios y programas sociales.

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Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, esta situación es particularmente preocupante en el caso del programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el cual registra un déficit cercano a los 2 billones, como declaró ante el Congreso.

Pese a este panorama, en concordancia con las declaraciones del presidente De la Espriella, la directora del DPS explicó las acciones que viene llevando a cabo la entidad para garantizar que se sigan haciendo los pagos a los adultos mayores en Colombia.

¿Qué dijeron el DPS y el Gobierno sobre la continuidad de Colombia Mayor?

Según la directora del DPS, Sandra Suárez Pérez, a pesar de las dificultades de financiamiento encontradas, la entidad se encuentra adelantando las gestiones necesarias de forma interna y ante el MinHacienda para respaldar los recursos que necesita el programa Colombia Mayor.

La entidad resaltó a través de un comunicado que el presidente pidió al Ministerio de Hacienda priorizar esta gestión para que las transferencias continúen lo antes posible.

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“Jamás vamos a dejar tirados a nuestros ancianos… Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplirles a nuestros abuelitos… Los vamos a seguir ayudando con todo el cariño y toda la decisión”, declaró el mandatario.

¿En qué ciclo va Colombia Mayor 2026 y cuándo es el próximo pago?

El último pago de Colombia Mayor fue el correspondiente al séptimo ciclo del año y los beneficiarios pudieron cobrarlo hasta el pasado 20 de septiembre de 2026.

Aunque no se conocen aún las nuevas fechas para el siguiente ciclo, Prosperidad Social confirmó que el programa continúa e invitó a los participantes a estar atentos a los canales oficiales para estar al tanto de cualquier noticia.

“Desde Prosperidad Social estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la espera de la confirmación sobre la disponibilidad de los recursos para informar la fecha exacta en la que se realizará la próxima transferencia”, señaló la directora de la entidad.

¿De cuánto son los pagos en Colombia Mayor 2026?

En 2026, el programa de subsidios Colombia Mayor estableció los siguientes valores para las transferencias mensuales:

Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65: $230.000.

$230.000. Resto de beneficiarios: $80.000

Los operadores encargados del subsidio han sido SuperGiros y SuRed, con más de 31.000 puntos de atención. La transferencia se podrá retirar también registrando la cuenta bancaria o la billetera digital del beneficiario a través del Gestor de Información Financiera (GIF).

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