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21 oct 2026 Actualizado 16:50

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Familia de soldado desaparecido en operativo en Amazonas exige respuestas al Ejército: habla hermana

Se trata del cabo tercero William Eduardo Chalacán, de 24 años, quien desapareció el pasado 12 de octubre en el Río Caquetá, en el Amazonas, mientras desempeñaban sus funciones en un operativo.

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Juliana Hernández

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Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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