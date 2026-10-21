Ingeniero fue hallado muerto en Ciudad Bolívar: investigan qué pasó tras abordar un vehículo

El ingeniero Fredy Blanco, de 33 años, fue hallado sin vida en un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El cuerpo presentaba aparentes signos de violencia y estaba atado de pies y manos.

Según la información conocida, el hombre fue visto por última vez durante la medianoche del pasado 9 de octubre, cuando salió de la vivienda de su pareja sentimental, ubicada en el barrio Salazar Gómez. De acuerdo con versiones de sus familiares, habría abordado un vehículo particular solicitado mediante una aplicación de transporte. Desde entonces, perdieron contacto con él.

El martes 13 de octubre, sus allegados recibieron la noticia de su muerte.

Investigan posible hurto

Una de las hipótesis que analizan las autoridades es que el homicidio estaría relacionado con un posible hurto y con la actuación de una banda delincuencial. Sin embargo, esta línea de investigación aún debe ser confirmada.

La Fiscalía adelanta las diligencias para establecer qué ocurrió después de que Blanco abordó el vehículo y determinar quiénes estarían involucrados en el crimen.

Para ello, los investigadores recopilan información y revisan cámaras de seguridad con el propósito de identificar al conductor del automóvil en el que el ingeniero fue visto por última vez con vida.

¿Quién era Fredy Blanco?

Blanco era del departamento del Cesar, trabajaba para una entidad promotora de salud y llevaba aproximadamente seis años viviendo en Bogotá.

Su muerte ha causado dolor entre sus familiares, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.