El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del partido entre el PSG y el Barcelona en la Liga de Campeones.
¿Hay un equipo superior en la Liga? El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los candidatos a dirigir al Junior de Barranquilla, en caso de una salida de Sebastián Viera. Steven dijo: “Me dicen que hoy la opción que pica en punta es Jorge Bava para llegar al Junior. Yo dejaría a Viera en el staff, pero no como técnico. Me dijeron que Bava es un técnico costoso”. Sobre el tema César agregó: “Eso significa que Viera se va del Junior. Y pues creo que si habían venido viendo a Bava desde ya hace algunos ciclos, y si les había gustado mucho ese nombre”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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