Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 oct 2026 Actualizado 19:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido entre el PSG y el Barcelona en la Liga de Campeones.

Jugadores del PSG celebran por el triunfo ante el Manchester City / Getty Images

Jugadores del PSG celebran por el triunfo ante el Manchester City / Getty Images / Martin Rickett - PA Images

Jugadores del PSG celebran por el triunfo ante el Manchester City / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google
¿Hay un equipo superior en la Liga? El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2026

¿Hay un equipo superior en la Liga? El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2026

00:00:0051:11
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los candidatos a dirigir al Junior de Barranquilla, en caso de una salida de Sebastián Viera. Steven dijo: “Me dicen que hoy la opción que pica en punta es Jorge Bava para llegar al Junior. Yo dejaría a Viera en el staff, pero no como técnico. Me dijeron que Bava es un técnico costoso”. Sobre el tema César agregó: “Eso significa que Viera se va del Junior. Y pues creo que si habían venido viendo a Bava desde ya hace algunos ciclos, y si les había gustado mucho ese nombre”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado