Crianza, cuidado y empatía: ¿Qué tan abierta está Colombia para reconocer las familias diversas?

“Familias que caben”, es el nombre que recibe el estudio realizado por Alejandra Ucrós, y Laura Camila Gutiérrez del equipo de Democracia de Movilizatorio, el laboratorio de participación ciudadana e innovación social. Encargado de impulsar el liderazgo colectivo, la acción ciudadana para abordar retos como la construcción de paz, el cambio climático, la democracia y la lucha contra la desinformación.

En el espacio presentado se reunieron diferentes periodistas para conocer los hallazgos sobre las familias colombianas, la crianza e identificar las diferentes perspectivas que intervienen en la percepción que las personas tienen sobre las familias diversas

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¿De qué trata el estudio?

En Colombia, hablar de familia es un tema difícil. Ya que no hay un solo modo de referirse a la familia y suelen aparecer preguntas como: ¿Qué tan abierta está la sociedad colombiana a reconocer distintas formas de familia? ¿Cómo se relacionan estas percepciones con las ideas de crianza, cuidado y empatía? ¿Qué nos dicen los datos sobre las maneras en que podemos comunicar estos temas?

Además el discurso político llama la atención en el contexto actual, porque suele estar acompañado con el lema de que “la familia tradicional está bajo amenaza”. Diferentes actores políticos a nivel internacional han utilizado sus campañas para promover los valores tradicionales, dejando de lado la lucha de las comunidades diversas como las indígenas, afrocolombianas y por supuesto la LGTBIQ+, en pocas palabras han causado la “erosión en la democracia” sacando beneficio de las inclinaciones de las personas, influir sobre sus decisiones y cambiar las narrativas.

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“Lo primero es identificar el patrón autoritario y después es no solo no como decir no amplificar, sino entonces cómo hablamos de la familia, para que esto no resulte en retroceso en derechos y no resulte en erosión de nuestra democracia, pero que les llegue a públicos persuadidos, (...) que realmente sea una puerta de entrada para hablarle a los ciudadanos desprevenidos que no son expertos en estos temas. Comentó Alejandra Ucrós, Directora de Programas de Movilizatorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, Movilizatorio comprendió esta problemática y por medio de la plataforma Swayable, se aplicó el experimento a 3.501 colombianos, revelando que el rechazo a los hogares diversos no supera el 5 % en ningún sector del país.

Del mismo modo, la investigación demuestra que la mayoría de los colombianos está abierta al reconocimiento de nuevas formas de hogar cuando la conversación se aborda desde la empatía y la autonomía, alejándose de las narrativas del miedo.

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¿Cuáles fueron los hallazgos encontrados?

De los 3.501 participantes, el estudio concentra la mayor proporción en las siguientes ciudades: Bogotá 32,6%, Medellín 13,6%, Barranquilla 9,7% y Cali 9,1%.

En las secciones de las preguntas también estuvieron enfocadas en aspectos demográficos y también en conocer la percepción sobre la familia, la inclinación política y las creencias. De esta manera la investigación de desglosa de la siguiente manera:

Edad promedio : 37 años, mientras que el 22,9% tiene entre 18 y 25 años.

: 37 años, mientras que el 22,9% tiene entre 18 y 25 años. Hijos : 47,7% es cuidador o cuidadora principal de un niño o niña.

: 47,7% es cuidador o cuidadora principal de un niño o niña. Creencia : 60,1% se declara católica, 14,0% evangélica, 8,7% cristiana sin denominación y el 5,7% atea o agnóstica.

: 60,1% se declara católica, 14,0% evangélica, 8,7% cristiana sin denominación y el 5,7% atea o agnóstica. Centro político: izquierda 19,9% , derecha 19,2%, centro-derecha 15,8% y centro-izquierda 13,0%.

¿Qué aspectos son importantes para llegar a más audiencias?

Uno de los beneficios de los hallazgos identificados por el estudio de Movilizarte, es brindar mayores herramientas a periodistas y personas que crean contenido a través de plataformas digitales, cambiando esos términos usados en contextos políticos desde narrativas como el miedo, para transformarlas y resignificarlas.

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Una de las conclusiones a las que llegó el estudio, es que nadie ajeno a la familia puede definirla, ya que es difícil encontrar algo en lo que la gente coincida. Es por esto que ni el gobierno, ni la iglesia, ni el vecino pueden hacerlo o intentar definirlo.

“Lo que más importa a cualquier grupo demográfico es respetar la autonomía familiar. A nadie le gusta que se le diga a usted cómo educa a sus hijos, a nadie le gusta que le empiece a criticar cómo está compuesta su familia. Entonces cuando hablen de diversidad, traten de hablar en el lenguaje como entendemos que es un tema más difícil”. Añadió Alejandra Ucrós.

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