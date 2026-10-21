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22 oct 2026 Actualizado 12:19

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Política

Gobierno oficializó a Marco Fidel Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro

El exconcejal será el nuevo presidente de la institución pública financiera.

Marco Fidel Acosta. Foto: cortesía Concejo de Bogotá.

Marco Fidel Acosta. Foto: cortesía Concejo de Bogotá.

Marco Fidel Acosta. Foto: cortesía Concejo de Bogotá.
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A través del decreto 1580, el Gobierno De Abelardo De La Espriella oficializó al exconcejal Marco Fidel Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, firmó la nueva designación del pastor cristiano, quien asumió el reto de dirigir una de las entidades financieras estatales más importantes del país.

¿Quién es Marco Acosta?

Marco Fidel Acosta tiene una alta experiencia en el sector público: se desempeñó como concejal de Bogotá durante los periodos 2020-2023 y fue reelegido para el periodo 2024-2027. Sin embargo renunció a su curul a mediados de 2026 tras su designación en el Gobierno Nacional.

A lo largo de su carrera pública, se ha caracterizado por abanderar causas del sector conservador y religioso, teniendo en cuenta que es el cofundador del partido político de corte cristiano Colombia Justa Libres, que fue creado en el año 2017.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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