Así la Academia Luis A. Calvo mantiene vivas las músicas regionales y campesinas colombianas

Educación musical

Desde hace 68 años, la Academia de Música Luis A. Calvo, que forma parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, se mantiene vigente como un espacio dedicado a la formación musical. La esencia educativa de este centro tiene entre sus principales ingredientes los ritmos tradicionales, regionales y populares de Colombia, que se convierten en protagonistas de su propuesta académica.

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En LO MÁS CARACOL hablamos con Alexander Ascanio, coordinador académico de la institución, quien explicó que actualmente la Academia ofrece formación en gramática musical, taller de integración sonora, instrumentos musicales, armonía y arreglos. Estos conocimientos tienen como ejes las músicas colombianas y regionales que hacen parte de la riqueza sonora y cultural del país.

La formación

La formación musical de la Academia Luis A. Calvo se desarrolla durante seis semestres, un recorrido académico en el que los estudiantes pueden acercarse a diferentes expresiones musicales de Colombia y de la región. Dentro de la propuesta aparecen las músicas andinas colombiana, andina llanera, del Pacífico, atlántica y del Caribe antillano, ampliando así el panorama de géneros y sonoridades abordados durante el proceso de aprendizaje.

La institución también abre espacios para quienes comienzan su acercamiento a la música desde edades tempranas. Sobre la enseñanza dirigida a menores de edad, Ascanio destacó que se desarrollan actividades académicas no formales mediante talleres y jornadas de formación. La propuesta permite comenzar desde cero, pero también ofrece la posibilidad de ampliar y mejorar los conocimientos que los estudiantes hayan adquirido previamente.

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De esta manera, la Academia mantiene alternativas para diferentes perfiles de estudiantes, desde quienes buscan emprender un proceso formativo de varios semestres hasta los menores interesados en descubrir, fortalecer y ampliar sus conocimientos musicales. La música colombiana constituye el hilo conductor de una oferta que pone en diálogo el aprendizaje técnico con las distintas expresiones musicales regionales.

Inscripciones

Actualmente, la Academia Luis A. Calvo tiene abiertas las inscripciones para sus dos principales perfiles de formación. Para el programa de educación musical de seis semestres, las inscripciones se cierran el 19 de noviembre; mientras que, para la modalidad dirigida a menores de edad, el cierre está previsto para el 10 de diciembre.