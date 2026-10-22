La danza contemporánea de grupos universitarios en varios escenarios bogotanos

Danza

Bogotá vuelve a moverse al ritmo de la danza contemporánea. Del 23 al 28 de octubre, la ciudad recibirá la edición número 28 del Festival Universitario de Danza Contemporánea, una cita que reunirá agrupaciones nacionales y extranjeras en distintos escenarios de la capital.

Sheyla Yurivilca, coordinadora general del encuentro, en diálogo con LO MÁS CARACOL describió que la programación de 2026 busca acercar diferentes expresiones de la danza al público y sacar parte de ellas de los auditorios para llevarlas también al espacio público.

El festival comenzará el 23 de octubre y tendrá su inauguración formal a las 6:00 de la tarde en el Auditorio Aula Máxima de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, institución que albergará buena parte de las actividades. La agenda se extenderá hasta el 28 de octubre e incluirá diferentes espacios de Bogotá, entre ellos la Biblioteca El Tintal, el corredor cultural cercano a la universidad y el Colegio Tomás Carrasquilla.

Niveles de danza

En LO MÁS CARACOL, Sheyla Yurivilca explicó que la convivencia de agrupaciones amateur, semiprofesionales y profesionales fue la prioridad para los organizadores. Las primeras reúnen a personas que practican la danza como una actividad de tiempo libre; las semiprofesionales están vinculadas con procesos formales de formación y, para esta edición, llegarán invitados procedentes de Popayán, Cali, Barranquilla, así como desde el exterior que vienen de México y Perú.

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El componente profesional tendrá como invitada especial a la agrupación La Trenza, de Perú, que estará en la inauguración. También participarán agrupaciones distritales como Creato Danza, Explose, con la maestra Ángela Bello, y la compañía Periferia, dirigida por el maestro Lovadís. Desde Medellín se sumará el maestro Francisco Tenorio.

Cuerpo y disciplina

Durante la conversación con Caracol Radio, la coordinadora explicó que la danza contemporánea plantea otras maneras de comprender “el cuerpo, el movimiento y su relación con el público”. Puede incorporar elementos provenientes del folclor o apoyarse en músicas como la salsa, aunque conserva una construcción corporal estructurada y un proceso de formación disciplinado, cercano en exigencia académica al ballet.

Ese rigor obliga a quienes se dedican profesionalmente a la danza a mantenerse en entrenamiento constante. Para Yurivilca, el trabajo va mucho más allá de ejecutar movimientos: supone reconocer el cuerpo y entender sus lenguajes dentro del escenario para transmitir una propuesta coreográfica. La coordinadora lo comparó con un profesional que necesita permanecer en estudio y capacitación constante.

La edición también abre espacio a los más jóvenes. Entre los invitados amateur se encuentra una agrupación de un colegio distrital que desarrolla el proyecto Soma, una iniciativa alrededor del reconocimiento corporal cuya creación parte de la danza contemporánea.

Entrada libre

Una de las noticias más atractivas para quienes quieran acercarse al festival tiene que ver con el acceso: “las actividades del festival todas son de ingreso libre”, explicó Sheyla Yurivilca en LO MÁS CARACOL. Quienes quieran asegurar un asiento pueden registrarse previamente en el sitio web del proyecto mencionado durante la entrevista. La coordinadora recomendó especialmente las funciones nocturnas.

La programación llegará también a la Biblioteca El Tintal el 24 de octubre y ocupará un corredor cultural cercano a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La apuesta, según explicó la invitada, es llevar la danza más allá de teatros y auditorios y aprovechar otros escenarios, incluido el espacio público. El Colegio Tomás Carrasquilla será otro de los puntos de encuentro, con la intención de acercar a los jóvenes al trabajo desarrollado desde los ámbitos amateur, semiprofesional y profesional.

Formación y diálogo

El festival no se quedará solamente en las presentaciones sobre el escenario. Habrá actividades académicas relacionadas con derechos de autor, registro de obras y trabajo corporal, además de conversatorios en los que los bailarines podrán explicar cómo desarrollaron sus propuestas, los criterios que siguieron y los retos encontrados durante la creación.

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La agenda contempla además dos conversatorios, uno virtual y otro presencial. El segundo está previsto para el 26 de octubre a las 5:00 de la tarde en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y girará alrededor de las reflexiones psico corporales y de la capacidad de la danza para propiciar transformaciones tanto en el cuerpo como en la psique.

Así, la edición 28 del Festival Universitario de Danza Contemporánea propone varios días para encontrarse con artistas, estudiantes y públicos alrededor del movimiento. Como explicó Sheyla Yurivilca en su conversación con LO MÁS CARACOL, la programación busca además “democratizar un poco más el disfrute de este tipo de manifestaciones dancísticas”

Agrupaciones

La Trenza (Perú)

Francisco Tenorio (Medellín - Colombia)

Creato Danza (Bogotá - Colombia)

Ángela Bello (Bogotá - Colombia)

Compañía Periferia (Bogotá - Colombia)

Arte Danzario – U Distrital (Bogotá)

Experimental DC – Centro Cultural Bacatá (Funza)

Ensamble Danza – U Rosario (Bogotá)

Semillero: Alternxs. – CENDA (Bogotá)

Semillero DC – U. El Bosque (Bogotá)

Lenguajes Afectados – BUAP (Puebla - México)

Danza – U del Atlántico (Barranquilla)

Colectivo Visceralia – U del Valle (Cali)

Colectivo Tráfago – Independiente (Bogotá)

Studio Dance Cuerpo Presente – Independiente (Bogotá)

Ozcilante Danza – Independiente (Bogotá)

Grupo institucional – Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

Dancumo (Popayán - Cauca)

Desvío Danza – Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá)

ITD Laureano Gómez (Bogotá)