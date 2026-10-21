Armada explicó brindis en visita de De la Espriella al ARC el 24 de Julio: hace parte de “tradición

La Armada Nacional explicó que el brindis realizado durante la visita de Abelardo de la Espriella y la cúpula militar al buque ARC “24 de Julio” hace parte de las tradiciones navales establecidas en el Reglamento de Ceremonial Marítimo ARC 7-1.1.

En un comunicado, la institución señaló que el acto se desarrolló en el marco de la presentación de las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus demás islas, y destacó que “este acto hace parte de las tradiciones históricas de la Armada Nacional y constituye una expresión solemne de respeto, fraternidad y camaradería entre quienes dedican su vida al servicio de la Patria en el mar”.

La Armada agregó que, en la tradición marinera, el brindis representa “un homenaje a las generaciones de marinos que han defendido nuestras aguas, un reconocimiento al honor naval y una reafirmación del compromiso inquebrantable con la soberanía nacional”.

La ceremonia tuvo como propósito exaltar la trascendencia histórica de la presentación de las líneas de base, que, según la institución, reafirma el ejercicio de la soberanía y la defensa de la integridad territorial de Colombia en el Caribe occidental.

Finalmente, la Armada reiteró que el acto se desarrolló en un “contexto estrictamente protocolario e institucional”, en observancia de las tradiciones navales y como homenaje a un acontecimiento de especial significado para la Nación.