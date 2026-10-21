91 presos fueron trasladados de cárceles por orden de De La Espriella: “se acabó la guachafita”

Tal y como lo había ordenado en las últimas semanas, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el Inpec trasladó en las últimas horas 91 presos desde cárceles en Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en diferentes regiones del país.

Se trata de presos que seguían delinquiendo pese a estar detenidos: 41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, 2 desde Cartagena y 2 desde Barranquilla.

Los traslados se dieron en medio de operativos que realizan en los centros penitenciarios del país. Uno de ellos, permitió en Girón, la incautación de una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.

Ordenes de traslado

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente ordenó el traslado de varios presos que seguían delinquiendo a pesar de estar condenados, desde cárceles en Bucaramanga, Santa Marta y otras.

También, ordenó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla hacia la cárcel La Picota, involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En San Andrés este fin de semana, también ordenó el traslado de los líderes criminales que siguen delinquiendo en la cárcel de la isla, hacia el centro penitenciario de máxima de seguridad de Cómbita, donde fue trasladado el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve el pasado 30 de septiembre.