Transmilenio estrenará puertas inteligentes en 49 estaciones de Bogotá

Este 19 de octubre la Alcaldía de Bogotá, informó que en 49 estaciones de Transmilenio, funcionará un sistema inteligente de gestión y monitoreo de puertas, que permite supervisar y coordinar la apertura con los buses.

Las puertas dejaron de ser solo mecanismos eléctricos y se convirtieron en Sistemas Inteligente de Transporte (ITS), este sistema, se dividirá en etapas comenzando por las principales estaciones del Transmilenio.

La primera fase, será en la avenida Caracas, en la autopista Norte y en la calle 80, estas cuentan con puertas de vidrio y estructura tradicional, un sistema electromecánico tradicional. Este mecanismo, esperaba que el conductor activara el mecanismo a través de una radiofrecuencia que desde el bus, el conductor tenía que activar manualmente.

Se espera que en la segunda fase, se adhieran 20 estaciones más en puntos estratégicos como la avenida carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur en Soacha y la avenida Caracas que son los corredores que cuentan con más flujo de personas durante el día.

El sistema tradicional, presentaba fallas notorias solo cuando el personal de transporte o los mismos usurarios las detectaban y las reportaban, lo que ocasionaba varias demoras en los tiempos de reacción y reparación de las mismas, asimismo, la falta de visibilidad sobre el estado de la infraestructura en tiempo real.

¿Cómo funcionará el Sistemas Inteligente de Transporte (ITS)?

La evolución llegó con el Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Puertas (SIGMP), una arquitectura desarrollada para responder a las necesidades operativas de las estaciones. El sistema convierte cada puerta en un nodo capaz de supervisar su funcionamiento y comunicarse de forma autónoma con los buses y el Centro de Gestión, además de registrar aperturas, cierres, bloqueos y fallas en la alimentación eléctrica.

Además, contará con cámaras y sensores que permitirán el reconocimiento automático de las placas, lo que permite habilitar la apertura correspondiente, en sincronía con del bus con las puertas.

La combinación de estas herramientas permite automatizar el registro de eventos y reducir la dependencia de reportes manuales sobre el estado de las puertas.

Esta tecnología, permitirá verificar la placa y la proximidad del bus para la apertura de puertas exacta, además, el sistema ha integrado sensores y procedimientos de contingencia guiados por botones locales luminosos con asistencia auditiva, los cuales permiten al usuario solicitar la apertura en situaciones excepcionales de falla sin comprometer la lógica de seguridad del sistema.

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