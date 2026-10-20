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20 oct 2026 Actualizado 13:27

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Presupuesto General de la Nación 2027: ¿Se desfinanció la inversión social? Congresistas debaten

Los congresistas Marco Emilio Hincapié y Óscar Darío Pérez estuvieron en Caracol Radio debatiendo sobre el Presupuesto General de la Nación.

Presupuesto General de la Nación 2027: ¿Se desfinanció la inversión social? Congresistas debaten

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En la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026, el Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella fue aprobado en el Congreso tras una extensa jornada legislativa, con 112 votos favorables.

El presupuesto tiene un monto total de $634,9 billones de pesos e introduce cambios fundamentales que dan cuenta de las prioridades del Gobierno en materia de inversión pública y reducción de la deuda.

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Para entender las posturas desde las diferentes orillas políticas frente al nuevo presupuesto, 6AM W de Caracol Radio habló con los congresistas Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, y Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático.

Noticia en desarrollo.

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