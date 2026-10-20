Presupuesto General de la Nación 2027: ¿Se desfinanció la inversión social? Congresistas debaten

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026, el Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella fue aprobado en el Congreso tras una extensa jornada legislativa, con 112 votos favorables.

El presupuesto tiene un monto total de $634,9 billones de pesos e introduce cambios fundamentales que dan cuenta de las prioridades del Gobierno en materia de inversión pública y reducción de la deuda.

Le podría interesar: El Senado de la República aprobó el presupuesto del 2027: estos son los cambios claves

Para entender las posturas desde las diferentes orillas políticas frente al nuevo presupuesto, 6AM W de Caracol Radio habló con los congresistas Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, y Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático.

Noticia en desarrollo.

Escuchar el debate completo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:33 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: