Las razones por las cuales Migración Colombia puede negarle el ingreso al país a un extranjero en aeropuertos y pasos fronterizos tienen que ver, entre otras, con dar información falsa en la entrevista, no tener visa, representar un riesgo para la seguridad o no llevar los documentos exigidos. Entre 2022 y octubre de 2026 fueron rechazados 24.112 extranjeros, y los estadounidenses encabezan la lista.

LO QUE ENCONTRAMOS

En el periodo que va desde 2022 hasta octubre de 2026, Migración Colombia no permitió el ingreso de 3.557 estadounidenses. Les siguen los dominicanos, con 3.044, y los venezolanos, con 2.238.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de Migración Colombia, PQRSDF 422925, pág. 14. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de Migración Colombia, PQRSDF 422925, pág. 14. Cerrar

Gráfica: Caracol Radio con datos de la respuesta de Migración Colombia, pág. 14. Ampliar Gráfica: Caracol Radio con datos de la respuesta de Migración Colombia, pág. 14. Cerrar

Además, 212 estadounidenses fueron deportados y 69 expulsados. De los estadounidenses expulsados, 61 salieron por orden público o seguridad nacional, la mitad de ellos en 2025.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de Migración Colombia, PQRSDF 422925, pág. 7. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de Migración Colombia, PQRSDF 422925, pág. 7. Cerrar

En ese mismo periodo, de Estados Unidos llegaron al país 46.728 colombianos deportados o retornados.

LO QUE NO RESPONDIÓ

Migración no se pronunció sobre las razones que llevaron a rechazar a los estadounidenses.

OTROS DATOS DE LA RESPUESTA

Entre 2022 y lo que va de 2026 llegaron al país 60.137 colombianos deportados o retornados . En 2025 y 2026, 182 venían con orden de captura y los recibió la Policía.

. En 2025 y 2026, 182 venían con orden de captura y los recibió la Policía. Colombia expulsó a 3.199 extranjeros y deportó a 4.219. Los venezolanos fueron los más afectados: 2.786.

Los venezolanos fueron los más afectados: 2.786. Migración Colombia aplicó multas por $106.833 millones , de los cuales no se han cobrado $24.765 millones.

, de los cuales no se han cobrado $24.765 millones. La respuesta no aclara el número de extranjeros expulsados por explotación sexual o delitos contra menores, ya que su sistema no registra el delito detrás de cada medida.

CÓMO LO SUPIMOS

Caracol Radio le preguntó a Migración Colombia mediante un derecho de petición. La entidad respondió a la PQRSDF 422925 con tablas por año y nacionalidad, en PDF y en Excel, tomadas de su sistema PLATINUM.