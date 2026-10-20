Santa Marta realizará simulacro de evacuación por sismo con cerca de 2.000 personas

Autoridades y organismos de socorro coordinaron acciones en la sala de crisis de la sede del Cuerpo de Bomberos. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta realizará este miércoles 21 de octubre el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, con un ejercicio de evacuación por sismo en la Institución Educativa Distrital Escuela Normal Superior María Auxiliadora, donde participarán estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia y visitantes.

La jornada busca evaluar la capacidad de respuesta ante un movimiento sísmico, poner a prueba los protocolos de evacuación y fortalecer la coordinación entre las autoridades, los organismos de socorro y la comunidad.

De acuerdo con la jefa de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), Claudia Patricia Aarón, en el ejercicio participarán 1.762 estudiantes y 73 docentes y administrativos, además de padres de familia y visitantes.

¿A qué hora será el simulacro en Santa Marta?

La funcionaria explicó que desde las 9:00 de la mañana se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el sector de Don Bosco, junto a la institución educativa, mientras que la evacuación comenzará a las 10:00 a. m.

La actividad contará con la participación de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Metropolitana y dependencias distritales como las secretarías de Educación, Movilidad, Seguridad, Salud y Gobierno. También estarán el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y la ESE Alejandro Próspero Reverend.

Aarón señaló que más de 170 entidades están inscritas para participar en el simulacro e invitó a empresas, universidades, instituciones educativas, establecimientos hoteleros y comunidades a sumarse desde sus espacios de trabajo y residencia.

Recomendaciones para prepararse ante un sismo

La Ogricc recordó que las familias también deben prepararse para una eventual emergencia, identificando las rutas de evacuación, estableciendo puntos de encuentro y manteniendo un kit de emergencia de fácil acceso.

Entre los elementos recomendados se encuentran agua potable, alimentos no perecederos para al menos 72 horas, linterna, baterías, radio portátil, silbato, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes, dinero en efectivo y medicamentos de uso permanente.

La entidad también recomendó incluir a los animales de compañía en los planes familiares de emergencia, con provisiones de agua, alimento e identificación.

El simulacro hace parte de la estrategia nacional coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que busca fortalecer la preparación de las instituciones y la ciudadanía para actuar de manera organizada y proteger la vida ante posibles emergencias.