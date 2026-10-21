Essmar multa a Atesa con $220 millones por fallas en la recolección de basuras en Santa Marta. Foto: Cortesía

La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) impuso una multa de $220 millones a Aseo Técnico de la Sabana (Atesa), concesionaria del servicio de recolección de basuras, por incumplimientos en las obligaciones establecidas en el contrato que regula la prestación del servicio.

De acuerdo con los informes de supervisión e interventoría citados por la entidad, se documentaron 18 casos de incumplimiento que afectaron la continuidad y calidad del servicio. Entre los hechos señalados figuran deficiencias en las labores de recolección durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, así como el incumplimiento de varias rutas, identificadas con los códigos 1049, 2050, 1051 y 2052.

La sanción equivale a 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se aplica en el marco del contrato 007 de 1993. Según la Essmar, el monto podrá descontarse de los pagos pendientes a favor de Atesa o cobrarse mediante jurisdicción coactiva si no se realiza el pago voluntario.

La empresa pública indicó que la decisión se adoptó con garantías de debido proceso y del derecho de defensa para la concesionaria.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, aseguró que su administración exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales y defendió la medida como parte de las acciones para proteger los recursos públicos y mejorar la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.