Recuperan más de 30 espacios de parqueadero público en Centro Histórico de Santa Marta

La Secretaría de Movilidad de Santa Marta, adelantó una jornada de recuperación del espacio público en inmediaciones del Teatro Santa Marta, específicamente en las calles 16 y 17 del Centro Histórico.

De acuerdo con la información de la secretara de movilidad Sarita Vives, las autoridades identificaron que algunos cuidadores de vehículos presuntamente reservaban estos espacios para personas que pagaban una mensualidad, impidiendo que otros conductores, visitantes y turistas pudieran estacionar en una zona de uso público. La situación generaba inconformidad entre ciudadanos que acudían al Centro Histórico a realizar diligencias, efectuar pagos bancarios o disfrutar de la oferta turística y comercial del sector.

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“Hay personas que se dedican a cuidar parqueaderos, pero resulta que se están lucrando hace muchos años y privatizaron los parqueaderos, como es el caso del Teatro Santa Marta. Específicamente en la calle 16 y la 17. Tanto por un lado como por el otro, tenemos cuidanderos de carros, pero hay personas que viven alrededor, que se van a sus trabajos alrededor del Teatro Santa Marta y resulta que les pagan, nos dimos cuenta que les pagan a estas personas mensualmente para que les cuiden un espacio que es el espacio público, es el espacio de todos, es el espacio de todos los samarios”, dijo la funcionaria.

Asimismo, dijo que “verificamos y nos dimos cuenta que hay más de 30 parqueaderos para vehículos particulares, visitantes, turistas, pero resulta que nos dimos cuenta que hay personas a cualquier hora del día que van al centro histórico y no encuentran dónde parquear porque estos eran utilizados, privatizados, tú llegabas ahí y te decían que no podías parquear porque estaban guardando el espacio a la persona que le paga mensualmente”.

Ante esta situación y las denuncias de samarios y turistas, demarcaron varias zonas, delimitando las que son bahías para motocicletas, para vehículos con el objetivo de que las personas puedan usar los parqueaderos que son de uso público.