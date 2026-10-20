Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 oct 2026 Actualizado 12:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta

Antes de llegar a la ciudad, se desempeñaba como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta/ Mesan

Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta/ Mesan

Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta/ Mesan
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate asumió como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, tras el relevo de su antecesor, quien fue llamado a calificar servicios luego de la fuga de 41 personas privadas de la libertad del Centro de Reclusión Transitorio Sur, ubicado en inmediaciones de la Terminal de Transporte. Entre los fugados se encontraba alias ‘Mongolo’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El nuevo jefe de la policía Metropolitana de Santa Marta es oriundo de Pasto, Nariño, antes de llegar a Santa Marta, se desempeñaba como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate sostuvo un encuentro con la alcaldesa encargada de la ciudad, Luz Alejandra Duarte, con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación, articulación y trabajo conjunto entre las instituciones.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado