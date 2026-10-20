Coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta

Santa Marta

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate asumió como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, tras el relevo de su antecesor, quien fue llamado a calificar servicios luego de la fuga de 41 personas privadas de la libertad del Centro de Reclusión Transitorio Sur, ubicado en inmediaciones de la Terminal de Transporte. Entre los fugados se encontraba alias ‘Mongolo’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El nuevo jefe de la policía Metropolitana de Santa Marta es oriundo de Pasto, Nariño, antes de llegar a Santa Marta, se desempeñaba como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate sostuvo un encuentro con la alcaldesa encargada de la ciudad, Luz Alejandra Duarte, con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación, articulación y trabajo conjunto entre las instituciones.