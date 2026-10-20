La Agencia Nacional de Tierras entrega 169 títulos de propiedad en Magdalena

Santa Marta

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó, por primera vez en el Magdalena, 169 títulos de propiedad que formalizan 1.508 hectáreas a campesinas en su gran mayoría víctimas del conflicto de la zona rural de Ciénaga,

Las beneficiarias recibieron los documentos que las acreditan legalmente como propietarias del predio que heredaron. Además, contar con su título de propiedad les permite a las familias rurales acceder a créditos bancarios, impulsar proyectos productivos, postularse a subsidios de vivienda rural y acceder a la asistencia técnica del Gobierno nacional.

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Posteriormente, en un encuentro colectivo realizado en el Teatro Municipal de Ciénaga, Magdalena, la directora Lina María Garrido compartió con más de 140 mujeres rurales y sus familias, a quienes entregó los demás títulos de propiedad correspondientes a predios ubicados en los corregimientos de Córdoba, Palmor, San Pedro de la Sierra, Siberia y San Javier, en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.