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El apoyo se va a mantener, De la Espriella está salvando Colombia: Díaz-Balart tras crítica de Meeks

Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a las críticas de Gregory Meeks contra el presidente Abelardo de la Espriella por intervenir en las elecciones estadounidenses.

El representante demócrata Meeks consideró, el pasado 15 de octubre, inaceptable que un líder extranjero intervenga en las elecciones de Estados Unidos, luego de que el mandatario colombiano respaldara a la congresista republicana María Elvira Salazar en su campaña de reelección.

Incluso, Meeks mencionó que este tipo de actuaciones podría afectar el respaldo bipartidista a la relación entre Estados Unidos y Colombia.

Ante esto, Díaz-Balart afirmó que “desafortunadamente ya el partido demócrata, los Estados Unidos ha sido tomado por los auto titulados progresistas, socialistas o comunistas”, dijo.

Y asimismo, aclaró que el apoyo a Colombia se va a mantener.

“De la Espriella está salvando a Colombia y lo está haciendo de una forma brillante, agresivamente y brillante y yo sé que las elecciones fueron reñidas, pero he visto encuestas en Colombia que ahora su aprobación, por lo que está haciendo, es realmente masiva”, dijo.

Además, señaló que es interesante ver que los demócratas critiquen al presidente en Colombia por apoyar la política de una congresista republicana, pero no criticaron al presidente Obama por tratar de derrotar en una forma agresiva.

“La hipocresía realmente no tiene límite. Que el presidente de Colombia diga, y actúe de una forma positiva, y diga, ‘nos hacen falta aliados en el Congreso’ es no solamente lógico, es positivo”, dijo.