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20 oct 2026 Actualizado 18:06

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Política

Pacto Histórico anunció acciones legales contra la aprobación del Presupuesto 2027

La bancada opositora convocó a una nueva movilización en el marco de lo que calificaron como la preparación de un paro cívico nacional.

Imagen de referencia | Congreso de la República - Reunión de la bancada del Pacto Histórico: Colprensa

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Tras el visto bueno que recibió el Presupuesto General de la Nación 2027 en el Senado y la Cámara, el Pacto Histórico se pronunció en contra y anunció acciones legales. De acuerdo con los integrantes de esta colectividad, las mayorías aprobaron cambios que debieron tramitarse por un acto legislativo, esto en relación con los recortes a la JEP.

“Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro”, señaló la senadora Carolina Corcho.

Lea también: Presupuesto General de la Nación 2027: ¿Se desfinanció la inversión social? Congresistas debaten

En este sentido, la bancada anunció que pedirá medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para brindarles garantías a las víctimas y comparecientes de ese tribunal. A esto se sumará una acción popular que persigue el mismo objetivo a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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