Pacto Histórico anunció acciones legales contra la aprobación del Presupuesto 2027
La bancada opositora convocó a una nueva movilización en el marco de lo que calificaron como la preparación de un paro cívico nacional.
Tras el visto bueno que recibió el Presupuesto General de la Nación 2027 en el Senado y la Cámara, el Pacto Histórico se pronunció en contra y anunció acciones legales. De acuerdo con los integrantes de esta colectividad, las mayorías aprobaron cambios que debieron tramitarse por un acto legislativo, esto en relación con los recortes a la JEP.
“Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro”, señaló la senadora Carolina Corcho.
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En este sentido, la bancada anunció que pedirá medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para brindarles garantías a las víctimas y comparecientes de ese tribunal. A esto se sumará una acción popular que persigue el mismo objetivo a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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