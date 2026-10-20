Nuevo comandante de la Novena Brigada busca fortalecer la seguridad en el Huila

Neiva

El coronel Jairo Antonio Castillo Colorado asumió oficialmente como comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, con el reto de fortalecer la presencia militar en el Huila y las acciones frente a las amenazas que afectan la seguridad del departamento.

La ceremonia de reconocimiento se realizó en el campo de paradas del Cantón Tenerife, en Neiva, con la participación de autoridades civiles, militares y policiales. El oficial, oriundo de Líbano, Tolima, cuenta con más de 30 años de servicio y ha ocupado cargos como la Dirección de Personal y el comando de la Sexta Brigada.

“Llegamos a la Tierra de Promisión con la firme decisión de trabajar por la seguridad de sus habitantes, acompañar a las comunidades y fortalecer la coordinación con las autoridades e instituciones. Queremos que los huilenses sepan que cuentan con sus soldados”, afirmó el coronel Castillo Colorado al asumir el mando.

Entre sus principales objetivos está mantener una presencia militar efectiva en los municipios del Huila, fortalecer las capacidades de las unidades y proteger a la población y la infraestructura estratégica. También busca consolidar el trabajo articulado con las instituciones y una relación cercana con las comunidades.

El nuevo comandante es profesional en Ciencias Militares y cuenta con especializaciones en seguridad, defensa nacional, administración de unidades militares y gerencia del talento humano. Su trayectoria incluye misiones internacionales y formación especializada, además de 30 condecoraciones y 292 felicitaciones. Esta experiencia estará al servicio de la Novena Brigada para contribuir a la seguridad y tranquilidad de los huilenses.