Defensoría del Pueblo reporta un caso de reclutamiento de menores en el Huila durante 2026

Neiva

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una amenaza en el Huila. Según la Defensoría del Pueblo, durante los primeros nueve meses de 2026 se identificó un caso en el departamento, en medio de una problemática que persiste en varias regiones del país.

De acuerdo con el informe, entre el primero de enero y el 30 de septiembre se registraron 130 casos en Colombia. Aunque el Huila reportó una víctima, la entidad advirtió que las cifras no reflejan necesariamente la totalidad de los hechos, debido a que muchas familias no denuncian por miedo, desconfianza en las instituciones o normalización de esta violencia.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia sigue siendo una grave vulneración de sus derechos. Foto Defensoría del Pueblo Ampliar El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia sigue siendo una grave vulneración de sus derechos. Foto Defensoría del Pueblo Cerrar

El panorama contrasta con los registros de años anteriores. En 2025, la Defensoría identificó 24 casos de reclutamiento en el Huila, la misma cifra reportada en 2024. Estos datos evidencian la persistencia de esta vulneración de derechos en el territorio, aunque no permiten establecer por sí solos la evolución real del fenómeno.

Entre enero y septiembre de 2026, la Defensoría identificó 130 casos de reclutamiento de menores en Colombia, frente a los 439 registrados durante todo 2025 y los 689 reportados en 2024. Aunque la cifra actual es inferior, la entidad advirtió que el subregistro y el temor a denunciar impiden determinar si realmente ha disminuido este delito.