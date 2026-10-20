Incendio amenaza el cerro El Chiflón mientras Neiva reporta 578 hectáreas afectadas por las quemas

Neiva

Un incendio forestal permanece bajo vigilancia en el sector del cerro El Chiflón, ubicado entre los municipios de Aipe y Palermo, con posibilidad de avanzar hacia zonas montañosas cercanas a San Francisco y San Luis, en jurisdicción de Neiva. El Cuerpo Oficial de Bomberos mantiene un monitoreo permanente mediante drones.

Las autoridades indicaron que cuentan con personal y equipos para responder ante cualquier cambio en las condiciones del incendio. Entretanto, el municipio de Neiva registra aproximadamente 578 hectáreas afectadas por las conflagraciones, una situación que mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

La directora Jennifer Ortiz, de Gestión de Riesgo, informo que “según los bomberos, incluso después de atender estos llamados y regresar a la estación, reciben nuevas alertas por la repetición de estas prácticas, que representan un riesgo para el ambiente y pueden desencadenar incendios de mayores proporciones”.

Asimismo, invitaron a la comunidad a participar activamente en el Simulacro Nacional de Emergencias, programado para el 21 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana. El ejercicio busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y preparar a los habitantes frente a posibles situaciones de riesgo.