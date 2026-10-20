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20 oct 2026 Actualizado 13:35

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Incendio amenaza el cerro El Chiflón mientras Neiva reporta 578 hectáreas afectadas por las quemas

Bomberos monitorean el fuego con drones y piden evitar quemas de basura y participar en el simulacro nacional.

Se registra aproximadamente 578 hectáreas afectadas en Neiva. Foto Bomberos Huila.

Se registra aproximadamente 578 hectáreas afectadas en Neiva. Foto Bomberos Huila.

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Un incendio forestal permanece bajo vigilancia en el sector del cerro El Chiflón, ubicado entre los municipios de Aipe y Palermo, con posibilidad de avanzar hacia zonas montañosas cercanas a San Francisco y San Luis, en jurisdicción de Neiva. El Cuerpo Oficial de Bomberos mantiene un monitoreo permanente mediante drones.

Las autoridades indicaron que cuentan con personal y equipos para responder ante cualquier cambio en las condiciones del incendio. Entretanto, el municipio de Neiva registra aproximadamente 578 hectáreas afectadas por las conflagraciones, una situación que mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

La directora Jennifer Ortiz, de Gestión de Riesgo, informo que “según los bomberos, incluso después de atender estos llamados y regresar a la estación, reciben nuevas alertas por la repetición de estas prácticas, que representan un riesgo para el ambiente y pueden desencadenar incendios de mayores proporciones”.

Asimismo, invitaron a la comunidad a participar activamente en el Simulacro Nacional de Emergencias, programado para el 21 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana. El ejercicio busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y preparar a los habitantes frente a posibles situaciones de riesgo.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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