Muertes de jóvenes en accidentes de tránsito encienden las alarmas en Santa Marta. Foto: Accidentes Cortesía

La muerte de varios jóvenes en accidentes de tránsito durante octubre volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en Santa Marta. Los siniestros dejan personas heridas y víctimas mortales, en medio de cuestionamientos por las imprudencias de algunos conductores y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y junio de 2026 murieron 104 usuarios de motocicleta en las vías del Magdalena, de los cuales 46 fallecieron en Santa Marta.

Entre los casos registrados este mes están las muertes de Ángel Segundo Márquez Rebolledo, de 26 años; Andrés Sebastián Talero, de 17; Keiner Navarro Ortiz, de 19; Jair Castro y María José González, joven quien falleció el 18 de octubre en un accidente cerca de la rotonda de Mamatoco, en el que una motocicleta habría chocado contra una tractomula.

Veedor pide más prevención en los controles de tránsito

Ante este panorama, Jorge Guerra, veedor de movilidad, advirtió sobre el deterioro de la cultura vial en Santa Marta y cuestionó conductas como conducir sin casco, irrespetar semáforos y usar el celular al volante.

“Santa Marta, desde mucho tiempo atrás, hablemos de diez años atrás, la cultura vial de nuestra ciudad ha estado en detrimento, en deterioro, cada día es peor”, afirmó.

Guerra pidió que los agentes de tránsito combinen las sanciones con la educación vial y cuestionó el enfoque de los operativos.

“Lamentablemente, lo digo con mucha pena, solamente lo han direccionado es al recaudo [...], pero no los vemos haciendo campañas, haciendo algo que la ciudad diga: ‘Esta vaina yo no sabía, hoy estoy aprendiendo’”, manifestó.

También pidió fortalecer la prevención, advirtió sobre la insuficiencia de agentes y alertó sobre los conductores bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

“Si tenemos 50 agentes, hay que direccionarlos a hacer control y a la vez a hacer prevención”, sostuvo.

El llamado se suma a la preocupación por las víctimas de accidentes de tránsito y la necesidad de reforzar el cumplimiento de las normas viales.