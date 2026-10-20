Ejército halló depósito de las ACSN con morteros, granadas y decenas de uniformes en Santa Marta

Ejército incauta morteros, granadas y uniformes de las ACSN en Santa Marta. Foto: Gobernación del Magdalena X

Un depósito ilegal con material de guerra y elementos de intendencia, presuntamente perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fue localizado por tropas del Batallón de Montaña N.° 6 del Ejército Nacional en zona rural de Santa Marta.

El hallazgo se produjo hacia las 9:00 de la mañana de este lunes 19 de octubre, en la vereda Quebrada del Sol, durante operaciones militares adelantadas en este sector del departamento del Magdalena.

La gobernadora del Magdalena destacó el resultado y felicitó a los uniformados por la incautación del material, que, según el Ejército, afectaría las capacidades logísticas y de abastecimiento de esta estructura armada ilegal.

Este es el material encontrado por el Ejército

De acuerdo con el balance preliminar de la institución militar, en el depósito fueron encontrados cinco morteros artesanales, cinco bases para mortero, 12 granadas artesanales y siete proveedores.

El inventario también incluye 46 uniformes camuflados, 20 chalecos tipo arnés, 28 brazaletes, dos cintelas, una gorra con la referencia de alias 96, 51 parrillas para equipo, cuatro equipos de campaña, 18 pavas militares, 46 toallas, 24 cobijas y 44 baterías.

A estos elementos se suman cuatro radios de comunicación, cuatro manuscritos y dos estufas de gasolina. Según el Ejército, el hallazgo afecta las capacidades logísticas y de abastecimiento de las ACSN, al limitar la disponibilidad de elementos que presuntamente estarían destinados al sostenimiento de sus actividades ilegales.

La gobernadora reiteró que continuará la coordinación con la Fuerza Pública para fortalecer la seguridad y proteger la vida de los habitantes del Magdalena. El balance divulgado hasta el momento se concentra en la incautación del material y no reporta capturas relacionadas con este procedimiento.