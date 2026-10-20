Estos son los barrios de Santa Marta que estarán sin luz hasta por 11 horas este miércoles

Este miércoles 21 de octubre se realizarán interrupciones programadas del servicio de energía en decenas de barrios y sectores de Santa Marta, así como en el corregimiento de Minca, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Santa Marta.

ISA Energía informó que las labores se desarrollarán entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en coordinación con Air-e Intervenida, y tienen como objetivo mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura eléctrica que abastece a la región.

La suspensión se cumplirá en diferentes horarios. Desde las 5:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde afectará a urbanizaciones como Rosalía, El Cisne, Rodrigo Ahumada, Villa Camila, Santa Helena y San Lorenzo, además de El Yucal, Minca y las veredas El Campano y El Porvenir.

Entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los cortes comprenderán barrios como Bavaria, Bolívar, Santa Cecilia, María Eugenia, Cundí, Miraflores, Pradito y Pescaíto, así como la Sociedad Portuaria y el Terminal Marítimo.

Posteriormente, entre el mediodía y las 4:00 de la tarde, se afectarán sectores como San Pedro Alejandrino, la Ciudadela 29 de Julio, Santa Ana, Villa del Carmen y Brisas del Caribe, entre otros.

Finalmente, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, la interrupción abarcará parte del Centro Histórico, El Mercado, Olaya Herrera, Boston, Nuevo Jardín y otros sectores, además de los centros comerciales Buenavista y Ocean Mall y Homecenter.

La empresa recomendó a los usuarios tener en cuenta los horarios establecidos y tomar las medidas necesarias ante la suspensión temporal del suministro eléctrico.