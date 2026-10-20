Muere hombre tras ser atacado por tres menores de edad por robarle un celular en Villavicencio

En las últimas horas, ingresó al puesto de salud del sector El Recreo en Villavicencio un hombre de 37 años, identificado como Edwin Herney Rojas, quien presentaba una herida en una de sus piernas, presuntamente ocasionada con un arma blanca.

‎Pese a la atención brindada por el personal médico, debido a la gravedad de la lesión, el hombre falleció en el centro asistencial.

‎De acuerdo con las primeras indagaciones, los hechos se habrían registrado en la carrera 12 con calle 28, donde, al parecer, la víctima habría sido abordada con la intención de robarle su celular y, durante el hecho, habría sido agredido.

‎Una vez conocidos los hechos, la Policía Nacional desplegó de manera inmediata su capacidad que permitió la aprehensión de tres adolescentes, de 13, 15 y 16 años, quienes presuntamente estarían involucrados en estos hechos.‎

‎‎Los dos adolescentes de 15 y 16 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, por los delitos de homicidio y hurto agravado, donde se adelantarán las actuaciones correspondientes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mientras que el menor de 13 años fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para el restablecimiento de sus derechos.