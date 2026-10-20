Personería investiga al director del IDRD por presuntas fallas en contratos de El Campín en Bogotá

Colombia

La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra Daniel Andrés García Cañón, director general del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y otros directivos de la entidad, por presuntas fallas en el seguimiento y control de contratos relacionados con el mantenimiento y uso del estadio Nemesio Camacho El Campín.

La actuación, adelantada por la Delegada para la Instrucción Disciplinaria II, busca esclarecer posibles irregularidades en los contratos IDRD-CTO-2772-2024 e IDRD-SG-3959-2024, así como determinar si hubo deficiencias en la supervisión de las obligaciones contractuales.

¿Qué aspectos están bajo investigación?

De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, el proceso se concentra en tres aspectos principales:

Mantenimiento del estadio: posibles fallas en el cuidado y mantenimiento del césped de El Campín.

posibles fallas en el cuidado y mantenimiento del césped de El Campín. Programación y uso del escenario : seguimiento a las actividades y eventos realizados en el estadio.

: seguimiento a las actividades y eventos realizados en el estadio. Césped de La Florida: revisión de las autorizaciones, la valoración y el control de su aprovechamiento.

Además del director general del IDRD, la investigación incluye a Gabriel Ernesto Lagos Medina, Lucas Calderón D’Martino, John Fredy Pulido Rincón y Rodrigo Alberto Manrique Forero, quienes han ocupado cargos directivos en la entidad.

¿Qué busca establecer la Personería?

El ente de control busca determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si las actuaciones de los servidores públicos podrían constituir faltas disciplinarias.

La apertura de esta investigación no significa que los funcionarios sean responsables de las presuntas irregularidades. El proceso deberá avanzar para esclarecer los hechos y determinar si hay lugar a establecer responsabilidades.