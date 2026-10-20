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20 oct 2026 Actualizado 16:52

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“Abusó de mí en el parque y delante de mi compañero”: víctima de ‘El Depredador del Juan Amarillo’

El hombre está relacionado con al menos siete víctimas, entre ellas adolescentes de entre 13 y 17 años.

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Caracol Radio habló con Ana*, una joven de 20 años que fue abusada por ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’, quien fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, y enviado a prisión por orden de un juez.

Ana accedió a hablar con este medio después de un año de acompañamiento psicológico que le ha permitido empezar a sanar las heridas que le causó este hombre, quien, además, habría abusado de más de siete mujeres en la localidad de Suba.

Poco a poco, Ana relató paso a paso lo que vivió aquel domingo.

“Estábamos en el parque. Cabe aclarar que había gente. Nos estábamos besando y llegó un hombre que nos amenazó con un arma. Nos empezó a tocar, pero nosotros no teníamos celular, ni los papeles, ni nada. Nos decía que le colaboráramos”, relató.

Luego de esto, el abusador aprovechó para llevar a la pareja hacia el interior del bosque. Allí amarró al joven a un árbol y lo puso de espaldas a la mujer para luego abusar sexualmente de ella.

“Yo sentía que ponía el arma sobre mí para que yo no dijera nada. Después me dijo que gracias por colaborar y quedarme callada”.

Tras el abuso, el hombre obligó a la pareja a arrodillarse, les apuntó con su arma y los obligó a permanecer durante más de una hora en ese lugar.

Luego, la joven llegó a su casa, se derrumbó y le contó a su familia lo que había sucedido. Horas después, fue trasladada al Hospital de Suba, donde le realizaron los respectivos exámenes médicos para determinar su estado de salud.

Capturan en Bolívar a señalado agresor sexual del humedal Juan Amarillo: identifican siete víctimas

Un hombre señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos en el humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, fue capturado en Turbaco, Bolívar, y enviado a prisión por orden de un juez, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante un año y permitió relacionarlo con al menos siete víctimas, entre ellas adolescentes de entre 13 y 17 años.

Según la investigación, el señalado abordaba a mujeres con armas de fuego, las intimidaba y las llevaba a zonas boscosas del humedal, donde presuntamente las agredía sexualmente y les robaba sus pertenencias.

Pruebas genéticas, clave en la investigación

El proceso incluyó análisis de muestras de Medicina Legal, entrevistas forenses, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos y labores de seguimiento. Según la Policía, el cotejo genético permitió vincular formalmente a las víctimas al caso.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando una enfermera que regresaba a su vivienda habría sido intimidada con un arma de fuego, agredida sexualmente y despojada de sus pertenencias.

Otro caso se registró el 12 de diciembre del mismo año, cuando una pareja fue obligada a ingresar al humedal. Según las autoridades, mientras un segundo hombre hurtaba sus pertenencias, el principal señalado habría agredido sexualmente a la mujer.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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