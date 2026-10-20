“Es una metáfora del capitalismo salvaje”: Agustina Bazterrica sobre su libro ‘Cadáver exquisito’

Este martes, 20 de octubre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la reconocida escritora argentina Agustina Bazterrica, quien conversó sobre su libro ‘Cadáver exquisito’.

Cabe recordar que este libro, publicado hace 9 años, pero muy vigente en la actualidad, fija una realidad atípica en donde, debido a un virus, la carne animal ya no es consumible. En consecuencia, se legaliza la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana, y el canibalismo se convierte en ley.

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“Un ‘power slap’”

A propósito, la escritora subrayó que este libro, quizá, es un “‘power slap’ (cachetada muy fuerte) literario”.

Explicó que el libro no solo genera sensaciones al leerlo, sino que al finalizarlo causa la sensación y la necesidad de comentarlo con alguien más por, precisamente, todo el trance que hace atravesar al lector.

“La gente lo empieza a leer y algunas tienen náuseas, pesadillas. Incluso, hubo gente que se desmayó, pero lo que pasa en general, y por eso se tradujo a más de 30 idiomas, es que lo leen, sienten un montón de cosas en el cuerpo, pero necesitan terminarlo y después necesitan hablar con alguien del libro”, dijo.

Agregando, al tiempo, que ya son varias personas las que, en varios países, le han contado que el libro fue el detonante para crear un hábito de lectura o para quitar un bloqueo lector.

“Es un libro que me parece que la gente necesita comentarlo con alguien y por eso creo que funciona el boca a boca y, por eso, es que hace casi 10 años que se sigue leyendo”, subrayó.

“Es una metáfora del capitalismo salvaje”

Para Bazterrica este libro “es una metáfora del capitalismo salvaje”.

“No es que yo sea comunista. No. Yo nací en este sistema capitalista, no conozco el comunismo. Pero me parece que hay que criticarlo y hay que pensarlo justamente para que sea menos salvaje, porque nosotros somos el capitalismo, nosotros lo perpetuamos. Y sí, hay millones de ejemplos, la trata de personas, la esclavitud moderna, la guerra y la prostitución infantil, eso es canibalismo simbólico”, apuntó.

Coyuntura gastronómica

Visto desde otro punto de vista, se le preguntó a la escritora argentina si este libro conflictuó con la gastronomía de su país, pues allí la carne es, como ella lo define, casi que un “ritual”.

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“No escribí el libro para convertir a carnívoros en vegetarianos, pero sí hay una reflexión sobre el consumo de la carne. De todas maneras, a pesar de que en Argentina, efectivamente, los asados son como un ritual diario en los domingos, la gente lo lee igual porque va más allá de la carne en sí”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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