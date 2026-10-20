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20 oct 2026 Actualizado 17:00

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Santa Marta se alista para la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura ‘FilSmar

La actividad organizada por la Universidad del Magdalena, este año rinde homenaje a la Ciénega Grande de Santa Marta.

Santa Marta se alista para la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura ‘FilSmar/ Gissell Campo

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En el Claustro San Juan Nepomuceno de la Universidad del Magdalena se llevó a cabo el lanzamiento de la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, la cual se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe Colombiano.

La actividad se llevará a cabo del 26 al 31 de octubre y rendirá homenaje a la Ciénaga Grande de Santa Marta, bajo el lema “Ciénaga Grande de Santa Marta: territorio de agua convertida en palabra”. Con la que se busca reconocer la riqueza ambiental, histórica, cultural de este ecosistema, así como los saberes y memorias que han surgido a su alrededor.

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“No existe una feria con una oferta comercial tan amplia ni una agenda cultural que tenga tantos eventos y tan variados. Tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos presentaciones de libros, tenemos expresiones artísticas, vamos a tener actividades de danza, de cultura, teatro. Entonces, por eso es la invitación, porque en 6 días vamos a tener 173 eventos, vamos a hacer actividades creativas y lúdicas para que los niños y jóvenes se acerquen a la literatura. Esa la importancia de la feria”, dijo Angélica Cortes, coordinadora editorial UniMagdalena.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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