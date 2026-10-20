Santa Marta se alista para la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura ‘FilSmar

Santa Marta

En el Claustro San Juan Nepomuceno de la Universidad del Magdalena se llevó a cabo el lanzamiento de la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, la cual se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe Colombiano.

La actividad se llevará a cabo del 26 al 31 de octubre y rendirá homenaje a la Ciénaga Grande de Santa Marta, bajo el lema “Ciénaga Grande de Santa Marta: territorio de agua convertida en palabra”. Con la que se busca reconocer la riqueza ambiental, histórica, cultural de este ecosistema, así como los saberes y memorias que han surgido a su alrededor.

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“No existe una feria con una oferta comercial tan amplia ni una agenda cultural que tenga tantos eventos y tan variados. Tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos presentaciones de libros, tenemos expresiones artísticas, vamos a tener actividades de danza, de cultura, teatro. Entonces, por eso es la invitación, porque en 6 días vamos a tener 173 eventos, vamos a hacer actividades creativas y lúdicas para que los niños y jóvenes se acerquen a la literatura. Esa la importancia de la feria”, dijo Angélica Cortes, coordinadora editorial UniMagdalena.