¿Millonarios empieza a verse favorito? El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2026 00:00:00 50:16 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad de Sebastián Viera en el banquillo de Junior de Barranquilla. César dijo: “El viernes Iván René Valenciano dijo que Viera se deja mangonear de los jugadores. Tengo muchos amigos en Barranquilla y no ven con buenos ojos la continuidad de Viera en el Junior”. Sobre el tema Steven agregó: “Seguramente vieron las imágenes en las que Teófilo Gutiérrez le manoteaba y le renegaba. Pero la verdad es que yo veo eso como algo normal, dudo mucho que Viera se la deje montar por los jugadores”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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