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El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de la liga en Colombia y la actualidad de nuestros jugadores en el exterior.

STAVANGER, NORWAY - OCTOBER 13: Players of FC Bayern Munich celebrate after Luis Diaz scores his team&#039;s third goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Viking FK and FC Bayern München at Viking Stadion on October 13, 2026 in Stavanger, Norway. (Photo by S. Stingl/FC Bayern via Getty Images)

STAVANGER, NORWAY - OCTOBER 13: Players of FC Bayern Munich celebrate after Luis Diaz scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Viking FK and FC Bayern München at Viking Stadion on October 13, 2026 in Stavanger, Norway. (Photo by S. Stingl/FC Bayern via Getty Images) / S. Stingl

STAVANGER, NORWAY - OCTOBER 13: Players of FC Bayern Munich celebrate after Luis Diaz scores his team&#039;s third goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Viking FK and FC Bayern München at Viking Stadion on October 13, 2026 in Stavanger, Norway. (Photo by S. Stingl/FC Bayern via Getty Images)
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¿Millonarios empieza a verse favorito? El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2026

¿Millonarios empieza a verse favorito? El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad de Sebastián Viera en el banquillo de Junior de Barranquilla. César dijo: “El viernes Iván René Valenciano dijo que Viera se deja mangonear de los jugadores. Tengo muchos amigos en Barranquilla y no ven con buenos ojos la continuidad de Viera en el Junior”. Sobre el tema Steven agregó: “Seguramente vieron las imágenes en las que Teófilo Gutiérrez le manoteaba y le renegaba. Pero la verdad es que yo veo eso como algo normal, dudo mucho que Viera se la deje montar por los jugadores”.

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