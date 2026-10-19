El Pulso del Fútbol, 19 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de la liga en Colombia y la actualidad de nuestros jugadores en el exterior.
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad de Sebastián Viera en el banquillo de Junior de Barranquilla. César dijo: “El viernes Iván René Valenciano dijo que Viera se deja mangonear de los jugadores. Tengo muchos amigos en Barranquilla y no ven con buenos ojos la continuidad de Viera en el Junior”. Sobre el tema Steven agregó: “Seguramente vieron las imágenes en las que Teófilo Gutiérrez le manoteaba y le renegaba. Pero la verdad es que yo veo eso como algo normal, dudo mucho que Viera se la deje montar por los jugadores”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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