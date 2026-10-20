Hija de Germán Vargas pidió investigar mención a su padre en el “Pacto de Valledupar”

Bogotá. 28 de Marzo del 2019. El Partido Cambio Radical esta definiendo su posición frente a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y su candidato a la Presidencia del Senado. En la foto: Germán Vargas Lleras. (Colprensa-Sergio Acero) / Sergio Acero

A través de un video, María Clemencia Vargas, hija del fallecido Germán Vargas Lleras, se refirió a la reciente polémica del “Pacto de Valledupar”, que tiene relación con las versiones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre presuntas presiones del gobierno de Gustavo Petro para declarar contra opositores como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Vargas Lleras.

“En defensa de la verdad, su buen nombre y el de mi familia, solicito a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera seria, pronta e independiente todo lo relacionado con el dominado Pacto de Valledupar y las denuncias de Mancuso y Angie Rodriguez, la mano derecha del expresidente Petro“, señaló en el video.

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Clemencia Vargas fue más allá y señaló al gobierno Petro de perseguir a la oposición durante sus cuatro años de mandato. Así mismo, lanzó cuestionamientos por los beneficios que habrían recibido integrantes de grupos armados en el marco de la política de “paz total”.

“Ante la alianza comprobada entre grupos dedicados a ese negocio lícito y el gobierno de Gustavo Petro, también solicitamos al gobierno de los Estados Unidos que investigue estas conductas delictivas en el seno de dicha administración”, agregó.

Finalmente, Vargas aseguró que califica como ”verdaderamente vergonzoso ver cómo se trató de manipular unas elecciones el buen nombre de mi padre, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del hoy presidente Abelardo de la Espriella, para untar y mentir en aras de su continuidad en el poder”.