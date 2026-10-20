Congresista acudió a la Embajada de Estados Unidos para pedir que se investigue a Verónica Alcocer

El representante a la Cámara del partido Centro Democrático, David Cote Rodríguez, y el activista Daniel Páez Mancera acudieron a la Embajada de Estados Unidos para remitir una solicitud al Departamento de Justicia y a otras autoridades de ese país, con el fin de que evalúen denuncias contra Verónica Alcocer, exprimirá dama, por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos.

La petición se basó en señalamientos atribuidos a la exconsejera presidencial Eva Ferrer, quien habría afirmado que Alcocer utilizó aeronaves del Estado para transportar sustancias ilícitas hacia Venezuela y que regresó, en enero de 2023, con 2,5 millones de dólares en efectivo. Sin embargo; Verónica ha negado estas acusaciones, que no han sido acreditadas judicialmente.

En la carta, Cote y Páez pidieron que el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) examinen la información y determinen si existen elementos para adelantar actuaciones dentro de sus competencias.

Le puede interesar: “Iba a ungir a los presos”: Veronica Alcocer sobre sus visitas a cárceles

De igual forma, el congresista argumentó que existen dudas sobre la independencia de las investigaciones en Colombia y cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación.

Para sustentar su posición, hizo referencia a las controversias relacionadas con el presunto manejo irregular de pruebas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la recusación presentada contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Además, plantea recibir los testimonios de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como las pruebas que puedan aportar sobre los hechos denunciados.

Frente a este panorama, corresponderá a las autoridades norteamericanas determinar si tienen competencia y fundamentos para iniciar alguna actuación. Las acusaciones mencionadas en la solicitud no constituyen hechos penalmente demostrados.