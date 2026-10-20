Avanza restauración de monumento afectado en la Plaza de la Trinidad

Dos esculturas que fueron retiradas de la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní de Cartagena, avanzan en un proceso de recuperación en un taller del barrio El Bosque.

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El trabajo está a cargo del maestro Óscar Noriega, quien adelanta labores de reforzamiento y acabado con el propósito de que las piezas puedan regresar a este concurrido punto de encuentro de la ciudad, posiblemente durante las festividades novembrinas.

Entre las obras que están siendo intervenidas se encuentra la escultura del cura Umaña, que sufrió daños el sábado 10 de octubre, cuando una turista la afectó. Según la información del distrito, la visitante asumió los costos de la reparación, mientras el equipo encargado trabaja para devolverle a la pieza sus condiciones físicas y mejorar su resistencia.

La intervención no se limita a recuperar la apariencia de las esculturas. Uno de los objetivos es fortalecerlas para que puedan soportar las condiciones propias de un espacio público con una alta circulación de residentes y visitantes.

Por esa razón, el maestro Óscar Noriega planteó la importancia de establecer medidas de conservación que vayan más allá de las reparaciones puntuales.