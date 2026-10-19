Ordenan cierre parcial del relleno sanitario que recoge basuras de 15 municipios del Tolima

Tolima

En la mañana de este 19 de octubre amaneció suspendido el servicio de recolección de basuras en algunos municipios del Tolima debido al cierre parcial del relleno sanitario Pacandé, ubicado en Natagaima, por orden de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Cortolima ordenó suspender, desde el 15 de octubre de 2026, la disposición final de residuos sólidos, específicamente en los sectores donde se identificaron deficiencias en el manejo de lixiviados y en piscinas de almacenamiento que no están incluidas en la licencia ambiental.

La decisión de la autoridad ambiental surgió luego de las denuncias reveladas por el representante a la Cámara Marco Hincapié y la senadora Laura Ahumada sobre presuntas irregularidades en el manejo de los residuos que se disponen en Pacandé.

“Teníamos razón. Hoy, la propia Cortolima, a través de la Resolución 6536 de 2026, confirma la gravedad de las denuncias que hemos hecho y que documentamos, oficio tras oficio, mediante el control político en el Congreso de la República”, afirmó la senadora del Pacto Histórico, Laura Ahumada.

La resolución recoge varias de las denuncias que habían realizado los congresistas Laura Ahumada y Marco Hincapié, relacionadas con la licencia ambiental otorgada en 2010, en la cual no estaría incluida una parte del predio donde actualmente funcionan piscinas de oxidación.

El documento también registra deficiencias en el manejo de lixiviados, líquidos generados por la descomposición de los residuos que pueden representar un riesgo para el suelo y las fuentes hídricas; residuos expuestos; procesos erosivos, y cuestionamientos sobre la operación de una piscina de almacenamiento que no estaría contemplada en la licencia ambiental.

“Esta medida no puede entenderse como una concesión o un favor de Cortolima, tampoco como una decisión aislada. Es el resultado de años de denuncias de las comunidades indígenas, de la veeduría ciudadana, de las juntas de acción comunal, así como también de nuestra presión institucional para que las autoridades actuaran. Demostramos que el control político sí sirve”, señaló el representante Marco Hincapié.

Los congresistas del Pacto Histórico advirtieron que la medida preventiva debe estar acompañada de una respuesta coordinada de las autoridades departamentales y nacionales. El relleno sanitario presta servicios a varios municipios del sur del Tolima, por lo cual, según ellos, cualquier dificultad en su operación exige una solución regional que no traslade los costos ambientales y sanitarios a la población de Natagaima.

“Si la suspensión de actividades o el agotamiento de la capacidad del relleno deriva en una crisis de disposición de residuos, no se puede responsabilizar a la comunidad que denunció ni a quienes ejercieron control político. La responsabilidad debe examinarse frente a las autoridades y los operadores que tenían obligaciones de prevención, planificación y cumplimiento ambiental”, afirmó la senadora Ahumada.

La resolución otorga a ESPUNAT un plazo de 90 días para tramitar la modificación de la licencia ambiental. Los congresistas invitaron a la comunidad a mantenerse en movilización activa durante este periodo y se comprometieron a acompañar y hacer seguimiento permanente al cumplimiento de lo ordenado por la resolución.