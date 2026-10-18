Los proyectos que presentó el Tolima ante la DNP para la reactivar la economía

Tolima

En el marco del Encuentro Regional Centro Sur para la construcción del Plan Nacional que se realizó en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, el departamento hizo la presentación de siete proyectos que estratégicos para transformar la región.

Durante la realización del evento los días jueves 15 y viernes 16 de octubre las autoridades administrativas de los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo presentaron las propuestas que buscan queden plasmadas en el plan de desarrollo 2026 – 20230.

Durante el desarrollo de este encuentro, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió la inclusión de siete proyectos estratégicos del Departamento para el Plan de Desarrollo Nacional.

“No presentamos una lista de necesidades, sino que venimos a proponer una visión de desarrollo para nuestros departamentos y para Colombia. Somos tierra de campo, de un amplísimo territorio rural que caracteriza la berraquera de nuestros ciudadanos y la diversidad de nuestra agricultura”, destacó Adriana Magali Matiz.

La mandataria del departamento le contó a los asistentes que el crecimiento económico del Tolima durante el 2025 fue 3%; por encima del promedio nacional y el salto en el Índice de Competitividad Turística de Colombia durante el año anterior, al pasar del puesto 15 al puesto 5. “Nuestro departamento es el puente natural que une a la Cordillera de los Andes con la Amazonía y al Pacífico con el centro de Colombia”, sostuvo.

La seguridad como eje de desarrollo

La gobernadora del Tolima hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la seguridad no sea un capítulo más en el Plan de Desarrollo porque es la necesidad sentida en el territorio para combatir a la disidencias y a la delincuencia organizada.

“La extorsión en estos departamentos golpea a los comerciantes, transportadores y campesinos; por ello, necesitamos con urgencia recuperar el control territorial, fortalecer a nuestra Fuerza Pública, entregar capacidad capacidades operativas, que la Fudra regrese a nuestro territorio y que las estaciones de Policía tengan la tecnología suficiente y las herramientas para proteger a nuestros ciudadanos”, argumentó la gobernadora.

Los proyectos que presentó el Tolima para fortalecer la economía de la región centro sur

-La Doble calzada Ibagué y Cajamarca para agilizar el comercio entre Buenaventura y Bogotá.

El corredor férreo Buenaventura- La Dorada; una alternativa clave para la competitividad de nuestro país.

El Corredor Logístico Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Tolima Centro (CLATT); una estrategia regional de planificación y reindustrialización para convertir al Tolima en el centro logístico de Colombia.

La plataforma logística y la Central de Abastos para Ibagué.

El Corredor Vial de Conexión Pacífico-Orinoquía; un proyecto que ya tiene gerente por parte del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y que une a los departamentos de Valle, El Tolima, El Huila, Meta y Vichada en 1.490 kilómetros.

-La modernización del aeropuerto Perales de Ibagué

-La modernización del aeropuerto Santiago Vila de Flandes.

Por otra parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró la inclusión del capítulo Caminos para el Milagro en el Plan de Desarrollo para transformar el campo colombiano para que se pueda saldar la deuda histórica con el campo.

“En nuestras regiones, necesitamos placa huella, maquinaria, corredores estratégicos y rurales para generar desarrollo económico y competitividad para las regiones. El campo no necesita más promesas, necesita más caminos y vías que lo conduzcan y lo conecten con las oportunidades”, puntualizó.

Finalmente, solicitó al director del Departamento Nacional de Planeación agilizar los proyectos que están engavetados con todos los requerimientos aprobados.

“Estamos a un año de terminar nuestros mandatos como gobernantes. Por eso, además de mirar el futuro, les pedimos con urgencia revisar lo pendiente. Agilicen, por favor, la aprobación de los proyectos que tenemos represados, destraben los que van en marcha lenta y aseguren la financiación y ejecución de todo lo que tengamos en la fase 3”.