Secretaría de Educación de Bucaramanga interviene en la situación del Salesiano Eloy Valenzuela

La situación del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela de Bucaramanga continúa siendo revisada por las autoridades educativas, en medio de las críticas que se han conocido contra el rector de la institución y de solicitudes de integrantes de la comunidad educativa que piden su salida.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que ya realizó una mesa de trabajo con el rector y el equipo directivo del colegio, además de una reunión con docentes para abordar diferentes situaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución.

La secretaria de Educación, Martha Guarín, explicó que el grupo de inspección y vigilancia de la dependencia también hizo presencia en el plantel y que se revisaron aspectos relacionados con el cumplimiento de horarios, permisos y reporte de licencias de los docentes.

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“Nosotros también hicimos una mesa de trabajo en el colegio Salesiano, ya estuvimos hablando con el rector, hablamos con todo el equipo directivo, allí también hicimos unos compromisos con el rector”, explicó Guarín.

La funcionaria agregó que se adelantó una reunión con los docentes y que, debido a las dificultades identificadas, se estableció un plan de mejoramiento.

Martha Guarín señaló que una vez culminen las conversaciones y se conozcan los avances, la Secretaría de Educación entregará información sobre las medidas adoptadas.

Por ahora, la Alcaldía de Bucaramanga confirma que continuará haciendo seguimiento al plan de mejoramiento y a los compromisos establecidos con las directivas de la institución.