La intolerancia y el uso de armas cortopunzantes acabaron con la vida de dos personas en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó el homicidio de dos personas en hechos aislados que sucedieron el fin de semana en los Multifamiliares El Tejar y en barrio El Centro, en los dos casos los victimarios usaron armas cortopunzantes para acabar con la vida de estos ciudadanos.

El primer caso sucedió en el sur de Ibagué donde fue lesionada una persona de 35 años que fue trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué ubicada en el barrio Ricaurte donde los médicos de turnos confirmaron su deceso. Por este caso de intolerancia la Policía capturó a una persona de 36 años por el delito de homicidio.

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó la captura en flagrancia a una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, ocurrido en el centro de la capital tolimense.

“Los hechos se registraron en la carrera Primera con calle 15, en vía pública del barrio Centro, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre una riña”, dijo el mayor, Andersson Jovanny Arana Berjón, comandante operativo de seguridad ciudadana encargado.

Según la Policía Metropolitana, al llegar al sitio encontraron a un hombre tendido en el suelo, quien presentaba una herida ocasionada con arma cortopunzante en la región del tórax. Ante la gravedad de su condición, fue trasladado de inmediato a la Clínica Tolima, donde el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

“De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, una ciudadana señaló a una mujer como presunta responsable de la agresión. Los uniformados iniciaron su búsqueda y lograron ubicarla en el tercer piso de un hotel del centro de la ciudad, donde fue identificada y, durante el procedimiento de registro personal, le hallaron una navaja con empuñadura negra, que llevaba en la pretina del pantalón”, reveló la Policía Metropolitana.

Dato: de manera preliminar la Policía reveló que la víctima y la persona capturada habían mantenido una relación sentimental y que, al parecer, la situación se habría originado en medio de una discusión relacionada con la presencia de una nueva pareja sentimental. Según la información inicial, ambas personas se encontrarían en estado de embriaguez al momento de los hechos.