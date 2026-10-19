MinVivienda busca estructurar proyecto de agua para Buenavista, en la Ciénaga Grande

El Ministerio de Vivienda anunció nuevos compromisos para atender las necesidades de agua potable y vivienda de Buenavista, una comunidad palafítica ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Tras una visita al territorio, en la que participaron la Gobernación del Magdalena, la Fundación Tras La Perla y CAF, el Ministerio informó que trabajará en la posible estructuración de un proyecto de abastecimiento de agua dirigido a las comunidades dispersas de Buenavista.

La entidad también anunció que vinculará a la asociación comunitaria Buenavista Agua Pura a la Ruta ComuniAgua y evaluará iniciativas integrales de mejoramiento de vivienda y abastecimiento de agua.

Otro de los compromisos es instalar una primera mesa de trabajo con CAF y la Fundación Tras La Perla para avanzar en la estructuración de una normativa adaptada a las viviendas construidas sobre el agua, con el propósito de facilitar el acceso de estas comunidades a la inversión pública.

Por ahora, el anuncio no precisa los recursos destinados ni las fechas de ejecución de los proyectos.