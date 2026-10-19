Solicitan restaurar el portón de la Quinta de San Pedro Alejandrino

Santa Marta

Un llamado a la conservación del patrimonio histórico de Santa Marta hizo el maestro herrero samario Elías José Alquerque Rada, quien pidió revisar el estado del portón principal de la Quinta de San Pedro Alejandrino y de las forjas antiguas que se encuentran en el interior del monumento, debido al avanzado deterioro que presentan algunas de estas estructuras.

Durante una visita lugar donde vivió los últimos días Simón Bolívar, se dio a la tarea de realizar una observación del portón con técnicas de forja artesanal (torsiones tipo Salomón, volutas, remaches y uniones tradicionales) y presenció el desprendimiento de una pieza.

“La petición es un llamado a la conservación del del portón principal de la Quinta de San Pedro y sus forjas internas que también están en deterioro. Esta estructura de tantos años de funcionamiento, necesita que se mire con otros ojos, que se le haga un mantenimiento”, anotó.

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La propuesta busca abrir un espacio de diálogo entre expertos, instituciones y responsables del monumento para avanzar hacia una intervención que respete las técnicas y particularidades de la forja antigua, y garantice la preservación de este patrimonio para las futuras generaciones.