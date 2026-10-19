Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 oct 2026 Actualizado 21:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosDos Puntos

Líneas de base en San Andrés: ¿Qué debe cumplir Colombia tras fallos de La Haya? Abogado explica

Líneas de base en San Andrés: ¿Qué debe cumplir Colombia tras fallos de La Haya? Abogado explica

Líneas de base en San Andrés: ¿Qué debe cumplir Colombia tras fallos de La Haya? Abogado explica

00:00:0012:36:58
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El Gobierno anunció que el próximo 30 de noviembre publicará la cartografía oficial con las líneas de base para medir los espacios marítimos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Fabián Cárdenas, abogado experto en Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, explicó en Dos Puntos que el anuncio representa un avance para Colombia, pero advirtió que el trazado debe ajustarse a las obligaciones jurídicas derivadas de los fallos internacionales.

Sin embargo, la metodología que se utilizará para delimitar estas áreas genera interrogantes jurídicos, debido a las decisiones que ha adoptado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la controversia marítima con Nicaragua.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0012:36:58
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado