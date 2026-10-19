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Líneas de base en San Andrés: ¿Qué debe cumplir Colombia tras fallos de La Haya? Abogado explica

El Gobierno anunció que el próximo 30 de noviembre publicará la cartografía oficial con las líneas de base para medir los espacios marítimos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Fabián Cárdenas, abogado experto en Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, explicó en Dos Puntos que el anuncio representa un avance para Colombia, pero advirtió que el trazado debe ajustarse a las obligaciones jurídicas derivadas de los fallos internacionales.

Sin embargo, la metodología que se utilizará para delimitar estas áreas genera interrogantes jurídicos, debido a las decisiones que ha adoptado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la controversia marítima con Nicaragua.

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