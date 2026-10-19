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Defensores de la Patria denuncia pago de anticipos y detrimento patrimonial en obras de San Andrés

Iván Oliver Amín, coordinador de Defensores de la Patria en San Andrés, se refirió a la confrontación entre el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora Girley Ordóñez Bowie, pero también explicó el seguimiento que hicieron a las obras públicas en la isla.

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Mencionó que, tras lo dicho por el mandatario de los colombianos, son conscientes de que el Gobierno Nacional adoptará medidas para solucionar presuntas irregularidades en el manejo de la salud y las obras civiles en San Andrés.

“Hemos venido haciendo el seguimiento, no solo al tema hospital, sino a todas las situaciones del departamento en materia de obras civiles. Encontramos que hay una particularidad en cada uno: vimos un detrimento en cada uno y anticipos. Todo está con ese comportamiento”, denunció.

Señaló que cada adición presupuestal que hallaron en los contratos se traduce en “enormes” cantidades de dinero.

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“La gobernadora tiene dos meses de estar allá, pero lleva tiempo detrás en la Asamblea Departamental. Si ella no pudo averiguar algo, ¿por qué el contralor no está detrás de los hallazgos?”, indicó.

Asimismo, cuestionó que los entes de control esperaran a que el presidente De la Espriella aterrizara en la isla para presentar sus hallazgos.

“No dejar a que llegara el presidente de la República con una argumentación diferente. No solamente es lo que la salud y el detrimento, sino qué pasó con el dinero”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: