Diez capturados y 196 armas cortopunzantes incautadas por la Policía en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el balance que dejó la operatividad de la Policía Metropolitana de Ibagué durante el pasado fin de semana, en el que se logró la captura de 12 personas, de las cuales 10 fueron sorprendidas en flagrancia y 2 mediante orden judicial por delitos como homicidio, extorsión, hurto, tráfico o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, entre otros.

En los planes de seguridad se incautaron 2 armas de fuego, 2 armas traumáticas, la recuperación de una motocicleta y la incautación de estupefacientes entre marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína.

En materia de convivencia ciudadana y en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), se impusieron 280 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Entre las conductas más recurrentes se encuentran 196 comparendos por portar armas blancas, 31 por consumir o portar estupefacientes, 28 por participar en riñas y 10 por incumplir o desobedecer órdenes de policía.

Finalmente, a través de la línea de emergencias 123, se atendieron 2.093 llamadas de la ciudadanía, entre las cuales se destacan 122 reportes relacionados con riñas y 46 casos de violencia intrafamiliar.