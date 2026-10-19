IDU culminó el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100: así será la nueva estructura

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que culminó el desmonte del tablero del antiguo puente de la carrera Séptima con calle 100, luego de una semana de trabajos diurnos y nocturnos.

La estructura fue dividida en 10 secciones, cada una de aproximadamente 35 toneladas y 19 metros de longitud, que fueron retiradas para su demolición y posterior reaprovechamiento en la obra.

Para realizar el procedimiento se utilizó tecnología de hilo diamantado, con el propósito de evitar una implosión controlada, reducir los riesgos para las edificaciones cercanas y preservar la fauna de la reserva de los Cerros Orientales.

“Terminamos antes de lo previsto la primera fase del desmonte del puente. Recuerden, 10 vigas. Dos fines de semana trabajando día y noche, sin afectar la movilidad de la carrera Séptima”, indicó Orlando Molano, director del IDU.

¿Cómo será el nuevo puente?

De acuerdo con el IDU, la siguiente etapa contempla el corte y la demolición de las vigas, columnas y estribos de la estructura antigua. Entretanto, ya comenzó la instalación de pilotes para el nuevo puente.

La nueva infraestructura tendrá las siguientes características:

Longitud: 461 metros.

Ancho: 16,20 metros.

Capacidad: cuatro carriles, dos por sentido.

Obras complementarias: tres pasos deprimidos para vehículos particulares, que facilitarán las conexiones entre la avenida 68 y el corredor de la carrera Séptima.

El director del IDU señaló que los trabajos posteriores se programarán en horarios que no generen afectaciones al tráfico vehicular y manifestó que la meta es habilitar el nuevo puente en 2027, según el cronograma anunciado por la entidad.

La intervención hace parte de las obras del corredor de la carrera Séptima, con las que se busca ampliar la capacidad vial y mejorar la circulación en este sector del norte de Bogotá.